0.80 Karat Pırlanta Trend Kolye T4187 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.60 gr Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.62 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.18 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın modern tasarım anlayışıyla üretilen bu estetik kolye, Pırlanta Trend Kolye. Şıklığı ve zarifliğiyle dikkat çeken bu tasarım kolye, her tarza ve her kıyafete uyum sağlayacak şekilde özenle tasarlanmıştır. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için bu muhteşem pırlanta kolyeyi tercih edebilirsiniz.