1.62 Karat Pırlanta Baget Yüzük T472 Beyaz Altın, 14 Ayar, 5.75 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.59 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget





Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.03 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Modern Elegans tasarımıyla Pırlanta Baget Yüzük, zarafeti ve şıklığı bir araya getiren bir mücevherdir. Bu yüzük, bir pırlanta ile süslenmiş baget kesimine sahiptir. Sade ve minimalist tasarımıyla dikkat çeken bu yüzük, her tarza uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Kaliteli malzemeler kullanılarak üretilen bu yüzük, uzun ömürlü kullanım sağlar. Özel günlerinizde veya günlük kullanımda şıklığınızı tamamlayacak mükemmel bir seçimdir.