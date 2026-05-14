0.65 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük T10200 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.38 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.65 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Klasik mücevher anlayışını modern bir yorumla buluşturan bu tasarım, güçlü ve zarif bir karakter taşıyor. Pırlantaların yan yana dizilişi, yüzüğe kesintisiz bir ışık etkisi kazandırıyor. Şıklığını detaylarla ifade etmeyi seven kadınlar için özel olarak tasarlanmıştır. Bazı ışıltılar göz almaz, iz bırakır.