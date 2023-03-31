0.77 Karat Elmas Tria Küpe
Ürün Kodu : DE05070
%0
74.808 TL
74.808 TL
PEŞİN FİYATINA 24.936 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.77 Karat Elmas Tria Küpe T2129
Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.62 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.41 Karat
Renk : W
Kesim : Yuvarlak
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.36 Karat
Renk : G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Şıklığın yeni tanımı: elmas tria küpe. Bu zarif ve göz alıcı küpeler, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve herkesin dikkatini çekecektir. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza lüks bir dokunuş katmak için bu muhteşem aksesuarı tercih edin.
0.77 Karat Elmas Tria Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 2.62 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı klips kapama sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Küpelerdeki elmas taşlarının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.77 karat elmas taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, W renk ve SI berraklık kalitesindedir.
4- Hassas kulaklara uygun mudur?
4- 14 ayar beyaz altın küpeler birçok kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Ancak metal hassasiyeti veya alerjisi bulunan kişilerde reaksiyon riski tamamen ortadan kalkmaz.
5- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.77 Karat Elmas Tria Küpe
PEŞİN FİYATINA 24.936 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
74.808 TL
74.808 TL
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