0.77 Karat Elmas Tria Küpe T2129 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.62 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.41 Karat

Renk : W

Kesim : Yuvarlak





Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.36 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Şıklığın yeni tanımı: elmas tria küpe. Bu zarif ve göz alıcı küpeler, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve herkesin dikkatini çekecektir. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza lüks bir dokunuş katmak için bu muhteşem aksesuarı tercih edin.