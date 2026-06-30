0.02 Karat Pırlanta F Harf Kolye T10516 Altın, 8 Ayar, 1.68 gr Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.02 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

İsminizin ya da sizin için özel bir anlam taşıyan harfin zarafetini boynunuzda taşımaya davet ediyor. Işıltılı pırlanta detaylarıyla öne çıkan F harfi, sade çizgileri sayesinde her stile kolayca uyum sağlıyor. Tek başına anlamlı bir duruş sergilerken farklı harflerle birlikte kullanılarak tamamen kişisel bir tasarıma da dönüşebilir. En değerli imza, size ait olandır.