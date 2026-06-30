0.02 Karat Pırlanta F Harf Kolye
Ürün Kodu : DN40537-R
%0
17.134 TL
17.134 TL
PEŞİN FİYATINA 5.711 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.02 Karat Pırlanta F Harf Kolye T10516
Altın, 8 Ayar, 1.68 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.02 Karat
Renk : G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
İsminizin ya da sizin için özel bir anlam taşıyan harfin zarafetini boynunuzda taşımaya davet ediyor. Işıltılı pırlanta detaylarıyla öne çıkan F harfi, sade çizgileri sayesinde her stile kolayca uyum sağlıyor. Tek başına anlamlı bir duruş sergilerken farklı harflerle birlikte kullanılarak tamamen kişisel bir tasarıma da dönüşebilir. En değerli imza, size ait olandır.
Ağırlık (Kg)
0
0.02 Karat Pırlanta F Harf Kolye
PEŞİN FİYATINA 5.711 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
17.134 TL
17.134 TL
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