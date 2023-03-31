0.04 Karat Pırlanta Dört Yıldızlı Kolye T1808 Rose ve Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.92 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu İnce Estetik Yansımaları ile Pırlanta Yıldız Trend Kolye, şıklığı ve zarafeti bir araya getiren bir mücevher parçasıdır. Bu kolye, ince detayları ve yüksek kaliteli pırlanta taşıyla dikkat çekiyor. Trendyol'da bulabileceğiniz bu kolye, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve herhangi bir görünümü güçlendirecektir. Şimdi Trendyol'da bu göz alıcı kolyeyi keşfedin ve stilinizi tamamlayın.