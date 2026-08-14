Altın Mavi Dokunuş Yüzük
Ürün Kodu : R168611
%0
34.272 TL
34.272 TL
PEŞİN FİYATINA 11.424 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Mavi Dokunuş Yüzük T10866
14 Ayar, Altın, 3.15 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Gece mavisinin gizemli derinliği, altının sıcak parıltısıyla buluşuyor. Altın Mavi Dokunuş Yüzük, elinizde süzülen zarif ve sanatsal bir gece esintisi.
Altın Mavi Dokunuş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 11.424 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
34.272 TL
34.272 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : L094171
Altın Mavi Mineli Yıldız Kelepçe
%0
102.612 TL
102.612 TL
Ürün Kodu : H001489
Altın Mavi Mineli Halhal
24.684 TL
Ürün Kodu : N174896
Altın Mineli Güvercin Kolye
%0
20.468 TL
20.468 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL