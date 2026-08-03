Altın Üç Renkli Erkek Alyans
Ürün Kodu : M325693
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24.344 TL
24.344 TL
PEŞİN FİYATINA 8.115 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Üç Renkli Erkek Alyans T10701
14 Ayar, Altın, Rose Altın, Beyaz Altın, 1.73 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Üç farklı altın tonunu özgün bir tasarımla buluşturan bu alyans, zamansız bir estetik sunuyor. Kaliteli işçiliği ve karizmatik yapısıyla aşkınızı ömür boyu simgeleyin.
Altın Üç Renkli Erkek Alyans
PEŞİN FİYATINA 8.115 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
24.344 TL
24.344 TL
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