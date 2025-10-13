0.40 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik T7421 Beyaz Altın, 14 Ayar, 6.40 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.40 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

İnce ve zarif tasarımıyla öne çıkan pırlanta su yolu bileklik, bileğinizi ışıl ışıl süsler. Su yolu tarzındaki pırlanta dizilimi, minimal ve şık görünümüyle hem günlük kullanım hem de özel anlar için ideal bir seçimdir. Zarafeti ve ışıltıyı bileğinizde taşımak isteyenler için mükemmel bir parça.