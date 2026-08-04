Altın Baget Taşlı Su Yolu Küpe
Ürün Kodu : E1127201
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24.806 TL
24.806 TL
PEŞİN FİYATINA 8.269 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Baget Taşlı Su Yolu Küpe T10725
Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.91 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Büyüleyici baget kesimin net hatları, akıcı su yolu formuyla mükemmel bir uyum yakalıyor. Işığı kırarak yansıtan geometrik detaylar yüze sofistike bir aydınlık katarken asil bir duruş sergiliyor. Özel günlerin zarafetini tamamlayan lüks bir dokunuş.
Altın Baget Taşlı Su Yolu Küpe
PEŞİN FİYATINA 8.269 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
24.806 TL
24.806 TL
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