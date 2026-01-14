Altın Yeşil Mineli Taşlı Bileklik T9454 Altın, 14 Ayar, 8,51 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Doğanın en huzurlu rengi olan yeşil, minenin pürüzsüz dokusuyla altının sıcak tonlarında hayat buluyor. Işıltılı taşların bu derin yeşil ile kurduğu kontrast, mücevherinize antik bir asalet ile modern bir şıklığı aynı anda kazandırıyor. Bileğinize her baktığınızda size ormanların ferahlığını ve altının ihtişamını fısıldayacak bir parça.