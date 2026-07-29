Altın Tektaş Kolye
Ürün Kodu : N155944
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%0
16.184 TL
16.184 TL
PEŞİN FİYATINA 5.395 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Tektaş Kolye T10630
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.62 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Çağdaş ve karakterli yapısıyla sıradan takılardan ayrışan bu mücevher, günün her anında teninizde estetik bir ahenk yaratıyor. Şıklığında fark yaratmak isteyenler için son derece çekici bir detay.
Altın Tektaş Kolye
PEŞİN FİYATINA 5.395 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
16.184 TL
16.184 TL
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