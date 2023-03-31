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PIRLANTA SAFİR KÜPE

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Ürün Kodu :  DE15238
1.68 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.68 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
42.312 TL
42.312 TL
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14.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE41802
0.73 Karat Pırlanta Safir Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.73 Karat Pırlanta Safir Halka Küpe
%0
38.976 TL
38.976 TL
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12.992 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33668
1.24 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Çiçek Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.24 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Çiçek Küpe
%0
30.720 TL
30.720 TL
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10.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE37734
8.63 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
8.63 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
388.265 TL
388.265 TL
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129.422 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE37270
1.90 Karat Elmas Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.90 Karat Elmas Pırlanta Safir Küpe
%0
31.752 TL
31.752 TL
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10.584 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE37952
1.13 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.13 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
56.112 TL
56.112 TL
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18.704 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE09448
4.28 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
4.28 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
66.048 TL
66.048 TL
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22.016 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE35287
1.31 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.31 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
34.536 TL
34.536 TL
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11.512 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE16406
1.28 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.28 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
72.768 TL
72.768 TL
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24.256 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE20379
2.18 Karat Pırlanta Baget Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.18 Karat Pırlanta Baget Safir Küpe
%0
55.440 TL
55.440 TL
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18.480 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33521
2.82 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.82 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
81.792 TL
81.792 TL
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27.264 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE12094
1.59 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.59 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
86.184 TL
86.184 TL
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28.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE28114
1.44 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.44 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
57.792 TL
57.792 TL
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19.264 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29513
4.33 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
4.33 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
310.440 TL
310.440 TL
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103.480 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE23621
3.51 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
3.51 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
206.640 TL
206.640 TL
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68.880 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29223
3.66 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
3.66 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
167.640 TL
167.640 TL
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55.880 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE24251
1.76 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.76 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
59.496 TL
59.496 TL
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19.832 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE05727
1.58 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.58 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
81.840 TL
81.840 TL
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27.280 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE28091
2.90 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.90 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
110.160 TL
110.160 TL
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36.720 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE24830
2.29 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.29 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
128.016 TL
128.016 TL
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42.672 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE18330
2.54 Karat Pırlanta Baget Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.54 Karat Pırlanta Baget Safir Küpe
%0
78.648 TL
78.648 TL
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26.216 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE30179
4.57 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
4.57 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
66.840 TL
66.840 TL
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22.280 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE15398
9.49 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
9.49 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
218.952 TL
218.952 TL
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72.984 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE12074
3.44 Karat Pırlanta Damla Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
3.44 Karat Pırlanta Damla Safir Küpe
%0
79.656 TL
79.656 TL
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26.552 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE31877
1.69 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.69 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
43.656 TL
43.656 TL
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14.552 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE08178
5.81 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
5.81 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
45.504 TL
45.504 TL
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15.168 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE20568
1.21 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.21 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
48.552 TL
48.552 TL
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16.184 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29758
0.75 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.75 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
41.136 TL
41.136 TL
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13.712 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE08027
1.72 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.72 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
66.024 TL
66.024 TL
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22.008 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE30334
1.21 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.21 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
57.264 TL
57.264 TL
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19.088 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE23583
2.13 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.13 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
54.936 TL
54.936 TL
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18.312 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE38618
1.40 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.40 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
37.464 TL
37.464 TL
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12.488 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE28309
0.64 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.64 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
17.352 TL
17.352 TL
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5.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33940
0.61 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.61 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
29.184 TL
29.184 TL
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9.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE34428
4.33 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
4.33 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
90.888 TL
90.888 TL
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30.296 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE03787
2.82 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.82 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
66.480 TL
66.480 TL
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22.160 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE35114
7.02 Karat Pırlanta Baget Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
7.02 Karat Pırlanta Baget Safir Küpe
%0
107.064 TL
107.064 TL
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35.688 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE13689
4.67 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
4.67 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
76.008 TL
76.008 TL
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25.336 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE36403
1.71 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.71 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
38.952 TL
38.952 TL
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12.984 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE17457
1.55 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.55 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
31.656 TL
31.656 TL
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10.552 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE18716
2.25 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.25 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
77.232 TL
77.232 TL
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25.744 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE06104
1.47 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.47 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
100.008 TL
100.008 TL
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33.336 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE19350
2.20 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.20 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
50.568 TL
50.568 TL
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16.856 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE05822
10.03 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
10.03 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
164.376 TL
164.376 TL
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54.792 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE04029
3.15 Karat Pırlanta Baget Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
3.15 Karat Pırlanta Baget Safir Küpe
%0
76.848 TL
76.848 TL
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25.616 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE35591
2.66 Karat Pırlanta Safir Lotus Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.66 Karat Pırlanta Safir Lotus Küpe
%0
100.704 TL
100.704 TL
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33.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE28034
1.30 Karat Pırlanta Safir Lotus Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.30 Karat Pırlanta Safir Lotus Küpe
%0
81.840 TL
81.840 TL
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27.280 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32784
2.00 Karat Pırlanta Baget Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.00 Karat Pırlanta Baget Safir Küpe
%0
140.904 TL
140.904 TL
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46.968 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32835
1.38 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.38 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
71.472 TL
71.472 TL
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23.824 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE26994
0.80 Karat Pırlanta Kare Taşlı Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.80 Karat Pırlanta Kare Taşlı Safir Küpe
%0
53.712 TL
53.712 TL
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17.904 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE37838
0.72 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.72 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
36.336 TL
36.336 TL
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12.112 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE39572
0.64 Karat Pırlanta Geometrik Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.64 Karat Pırlanta Geometrik Safir Küpe
%0
140.616 TL
140.616 TL
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46.872 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE30774
1.56 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Safir Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.56 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Safir Trend Küpe
%0
89.640 TL
89.640 TL
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29.880 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29253
0.82 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.82 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Küpe
%0
56.040 TL
56.040 TL
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18.680 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33699
1.12 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.12 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Küpe
%0
44.904 TL
44.904 TL
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14.968 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE41580
4.45 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
4.45 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
299.215 TL
299.215 TL
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99.738 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE41452
3.48 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
3.48 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
341.082 TL
341.082 TL
Sepete Ekle
113.694 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE41417-s
2.24 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
2.24 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
96.528 TL
96.528 TL
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32.176 TL x 3 Taksit

Pırlantanın eşsiz parıltısıyla hayat bulan safir taşı şimdi Lizay Pırlanta’da gönülleri fethediyor. Etrafı zarif pırlanta dizileriyle dizayn edilmiş olan safir taşlı küpeler, yüzyıllardır kullanılan şıklığı modern hayata taşıyor. Safir taşının pırlantayla bileşiminden oluşan safir pırlanta küpe modelleri, gökyakut adıyla da anılıyor. Yüksek karat değerlerine sahip olan safirle süslenen pırlanta taşları, şıklığınızı vurgulamak için çeşitli tasarım türleriyle sizlerle buluşuyor.

Pırlanta Safir Küpe: Maviliğin En Modern Yansıması

Özgürlük, inanç, sezgi gibi konularda güçlenmenizi sağlayacak olan safir taşının, sadakat, aşk ve özlemi simgelediği düşünülüyor. Özgürlüğünüzü simgeleyen en güzel taşlardan biri olan safir, pırlantayla bir araya gelerek daha fazla değer kazanıyor. Safir taşının parlament mavisine yakın tonlarının dışında sarı, siyah, gri gibi çeşitleri de bulunuyor. Ancak en sık kullanılan ve en değerli olduğu bilinen mavi safir, orijinal safir olarak kullanılıyor. Yüzyıllardır mücevherleri ve tüm değerli eşyaları süsleyen safir, pırlanta ile taçlandırılarak güzelliğinizi ortaya çıkarma rolü üstleniyor. Orta bölümde bulunan safir taşının etrafı çeşitli dizayn türleriyle birlikte pırlanta dizileriyle süsleniyor. Kategori içerisinde damla, yıldız, oval, kare, dikdörtgen gibi çeşitli formlarda tasarımlanan safir taşlı küpeler, pırlanta dizileri sayesinde ışıl ışıl parlıyor. Gece kıyafetleriyle ya da abiyelerle birlikte eşsiz bir görüntü sunan safir küpeleri, mavinin uyum sağladığı tüm renklerle birlikte kullanabilir, balo ya da davetlerde çok şık görünebilirsiniz.

Safir taşlı küpeler, sallantılı küpe formatında da listeleniyor. Yaprak dizilerinin ya da pırlanta dizilerinin hemen altına yerleştirilen safir taşını yine pırlantalar çevreliyor. 10.04 karattan başlayarak çeşitli ağırlıklarda işlenen pırlantalar, safir taşının getirdiği özgürlükle daha da çekici bir görüntü sergilemenize yardımcı oluyor. Siz de safir küpeleri tercih ederek şıklığınızı bir üst seviyeye taşıyabilir, dilerseniz safir taşlı küpeleri hediye de edebilirsiniz. Safir taşlı küpeleri safir yüzük ve kolyelerle birlikte takımlayabilir, şıklığınızı taçlandırabilirsiniz. Safir taşının getirdiği mavi zarafetiyle pembe, kırmızı, ekru, vizon, gri gibi çok çeşitli renkleri buluşturabilir, güzelliğinizi safirle ortaya çıkarabilirsiniz. Safir pırlanta küpe modellerini iddialı bir hediye seçeneği olarak sevdiklerinize hediye edebilir, safirin getireceği aşk, sadakat ve mutluluğu sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Safir küpe seçeneklerini inceleyebilir, dilediğiniz tasarımı hayatınızdaki en özel kadın için de satın alabilirsiniz.

Safir Küpe ile Özgürlüğünüzü Vurgulayın!

Safir taşı özgürlüğü ve sadakati simgeleyen en değerli taşlar arasında yer alıyor. Yapı olarak en sert taşlardan olan safir, özellikle geleneksel takıları beğenen kadınların gözdesi hâline geliyor. Hem geleneksel hem de modern bir şıklığı bir araya getiren Lizay Pırlanta, küpelere uyguladığı tasarım detaylarıyla safir küpeleri adeta bir sanat eserine dönüştürüyor. Safir küpelerinizi tüm kıyafet stillerinize uydurabilir, çeşitli biçimlerde sunulan safir taşlı pırlanta küpeleri değerli madenlerle birlikte kullanabilirsiniz. Altın, beyaz altın ve saf pırlantalarla süslenen safir taşlarını dilediğiniz biçimde takımlayabilirsiniz. Diğer altın ve beyaz altın takılarınızla birlikte de kullanabilir, dilerseniz safir küpe, kolye ve yüzükten oluşan takım setlere de göz atabilirsiniz.

Sevdiğiniz kadına sadakatinizi ifade etmenizi sağlayacak olan safir taşı, özel anlamlarıyla da sıklıkla tercih ediliyor. Evlilik yıl dönümü hediyesi olarak satın alabileceğiniz safir taşlı küpeleri, Sevgililer Günü için zarif bir hediye seçeneği olarak değerlendirebilirsiniz. Kadınların severek kullandığı safir taşlı pırlanta küpeler, sadakati simgelediği için anlamlı bir hediye olma özelliği de taşıyor. Kategori içerisinde sallantılı küpelerin yanı sıra tektaş olarak dizayn edilen modeller de bulunuyor. Ortada safir taşı ve etrafında pırlanta dizgisiyle satışa sunulan altın safir küpeler, günlük kullanımda en çok tercih edilen küpeler arasında listeleniyor. Daha sade bir şıklık arayışınız olduğunda bu seçenekleri değerlendirebilir, takılarınızla güzelliğinizi ortaya çıkarabilirsiniz.

Pırlantalı Safir Küpe Temizliği ve Bakımı Nasıl Yapılır?

Pırlantalı safir küpeler, pırlanta taşlarıyla süslendiği için oldukça hassas takı çeşitleri arasında bulunuyor. Pırlanta temizliği yaparken dikkat ettiğiniz unsurlara safir taşı için de uymanız taşları korumanızı sağlayabiliyor. Aşağıdaki maddeleri göz önünde bulundurabilir, takılarınızın bakımını en iyi şekilde yapabilirsiniz.

  • Safir taşlar oldukça sert taşlardan sayılıyor. Ürünlerin safir bölümlerini su yardımıyla temizleyebilir, nemli bez yardımıyla silerek de temizleyebilirsiniz.

  • Safir küpelerinizi fırçalama gibi hasar veren yöntemlerden kaçınarak yapmanız bekleniyor. Fırçalama işlemi hem safir taşları hem de pırlantaları çizerek renk ve ışık kaybına yol açabiliyor.

  • Safir küpelerin orijinal kutusunda saklanması büyük önem arz ediyor. Bu sayede safir taşlar uzun yıllar toz ve kirden uzakta saklanabiliyor.

  • Safir küpelerinizi kimyasal içeren temizlik malzemelerinden de korumanız gerekiyor. Narin bir yapıya sahip olan safir taşlar kimyasalla temastan etkilenebiliyor.

  • Safir küpelerinizi mobilya üzeri gibi alanlarda açıkta bırakmanız hasar almasına ve çizilmesine neden olabiliyor. Mücevherlerinizi organizatör içerisinde takıların birbiriyle temas etmeyeceği bir şekilde yerleştirmeniz öneriliyor.

  • Takılarınızın ve mücevherlerinizin parfüm gibi sıvı kimyasal içerikli ürünlerden korunması gerekiyor. Bu ürünler de yine deterjan kimyasalları gibi hasar verici bir yapıya sahip olabiliyor.

Pırlanta Safir Küpe Günlük Kullanıma Uygun mu?
Pırlanta safir küpeler, küçük ve sade modellerle günlük kullanım için uygundur. Ancak büyük ve gösterişli tasarımlar daha çok özel günler ve etkinlikler için tercih edilir. Günlük kullanımda şıklık ve zarafeti bir arada sunan modeller idealdir.
Pırlanta Safir Küpeler Hangi Stil İçin Uygun?
Pırlanta safir küpeler, zarif ve klasik stillerle uyumludur. Minimalist ve sade modeller günlük ve iş stiline uygunken, büyük ve ışıltılı tasarımlar özel davetler ve gece şıklığı için idealdir. Modern ve sofistike bir tarz arayanlar için de mükemmel bir seçimdir.
Pırlanta Safir Küpeler Hediye Olarak Tercih Edilir mi?
Evet, pırlanta safir küpeler hediye olarak çok şık ve anlamlı bir seçenektir. Safir taşının mavi rengi zarafeti simgeler, bu da onları özel günlerde, doğum günlerinde veya yıldönümlerinde hediye olarak tercih edilebilir.
Pırlanta Safir Küpelerin Bakımı Nasıl Yapılır?
Pırlanta safir küpelerin bakımı, taşın korunması için önemlidir. Safir dayanıklı bir taş olsa da, kimyasal maddelerden ve sert darbelere karşı dikkatli olunmalıdır. Yumuşak bir bezle nazikçe temizlenmeli, düzenli olarak mücevher uzmanına bakım için gösterilmelidir. Parfüm ve kremlerden uzak tutulmalıdır.
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