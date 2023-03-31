Pırlantanın eşsiz parıltısıyla hayat bulan safir taşı şimdi Lizay Pırlanta’da gönülleri fethediyor. Etrafı zarif pırlanta dizileriyle dizayn edilmiş olan safir taşlı küpeler, yüzyıllardır kullanılan şıklığı modern hayata taşıyor. Safir taşının pırlantayla bileşiminden oluşan safir pırlanta küpe modelleri, gökyakut adıyla da anılıyor. Yüksek karat değerlerine sahip olan safirle süslenen pırlanta taşları, şıklığınızı vurgulamak için çeşitli tasarım türleriyle sizlerle buluşuyor.

Pırlanta Safir Küpe: Maviliğin En Modern Yansıması

Özgürlük, inanç, sezgi gibi konularda güçlenmenizi sağlayacak olan safir taşının, sadakat, aşk ve özlemi simgelediği düşünülüyor. Özgürlüğünüzü simgeleyen en güzel taşlardan biri olan safir, pırlantayla bir araya gelerek daha fazla değer kazanıyor. Safir taşının parlament mavisine yakın tonlarının dışında sarı, siyah, gri gibi çeşitleri de bulunuyor. Ancak en sık kullanılan ve en değerli olduğu bilinen mavi safir, orijinal safir olarak kullanılıyor. Yüzyıllardır mücevherleri ve tüm değerli eşyaları süsleyen safir, pırlanta ile taçlandırılarak güzelliğinizi ortaya çıkarma rolü üstleniyor. Orta bölümde bulunan safir taşının etrafı çeşitli dizayn türleriyle birlikte pırlanta dizileriyle süsleniyor. Kategori içerisinde damla, yıldız, oval, kare, dikdörtgen gibi çeşitli formlarda tasarımlanan safir taşlı küpeler, pırlanta dizileri sayesinde ışıl ışıl parlıyor. Gece kıyafetleriyle ya da abiyelerle birlikte eşsiz bir görüntü sunan safir küpeleri, mavinin uyum sağladığı tüm renklerle birlikte kullanabilir, balo ya da davetlerde çok şık görünebilirsiniz.

Safir taşlı küpeler, sallantılı küpe formatında da listeleniyor. Yaprak dizilerinin ya da pırlanta dizilerinin hemen altına yerleştirilen safir taşını yine pırlantalar çevreliyor. 10.04 karattan başlayarak çeşitli ağırlıklarda işlenen pırlantalar, safir taşının getirdiği özgürlükle daha da çekici bir görüntü sergilemenize yardımcı oluyor. Siz de safir küpeleri tercih ederek şıklığınızı bir üst seviyeye taşıyabilir, dilerseniz safir taşlı küpeleri hediye de edebilirsiniz. Safir taşlı küpeleri safir yüzük ve kolyelerle birlikte takımlayabilir, şıklığınızı taçlandırabilirsiniz. Safir taşının getirdiği mavi zarafetiyle pembe, kırmızı, ekru, vizon, gri gibi çok çeşitli renkleri buluşturabilir, güzelliğinizi safirle ortaya çıkarabilirsiniz. Safir pırlanta küpe modellerini iddialı bir hediye seçeneği olarak sevdiklerinize hediye edebilir, safirin getireceği aşk, sadakat ve mutluluğu sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Safir küpe seçeneklerini inceleyebilir, dilediğiniz tasarımı hayatınızdaki en özel kadın için de satın alabilirsiniz.

Safir Küpe ile Özgürlüğünüzü Vurgulayın!

Safir taşı özgürlüğü ve sadakati simgeleyen en değerli taşlar arasında yer alıyor. Yapı olarak en sert taşlardan olan safir, özellikle geleneksel takıları beğenen kadınların gözdesi hâline geliyor. Hem geleneksel hem de modern bir şıklığı bir araya getiren Lizay Pırlanta, küpelere uyguladığı tasarım detaylarıyla safir küpeleri adeta bir sanat eserine dönüştürüyor. Safir küpelerinizi tüm kıyafet stillerinize uydurabilir, çeşitli biçimlerde sunulan safir taşlı pırlanta küpeleri değerli madenlerle birlikte kullanabilirsiniz. Altın, beyaz altın ve saf pırlantalarla süslenen safir taşlarını dilediğiniz biçimde takımlayabilirsiniz. Diğer altın ve beyaz altın takılarınızla birlikte de kullanabilir, dilerseniz safir küpe, kolye ve yüzükten oluşan takım setlere de göz atabilirsiniz.

Sevdiğiniz kadına sadakatinizi ifade etmenizi sağlayacak olan safir taşı, özel anlamlarıyla da sıklıkla tercih ediliyor. Evlilik yıl dönümü hediyesi olarak satın alabileceğiniz safir taşlı küpeleri, Sevgililer Günü için zarif bir hediye seçeneği olarak değerlendirebilirsiniz. Kadınların severek kullandığı safir taşlı pırlanta küpeler, sadakati simgelediği için anlamlı bir hediye olma özelliği de taşıyor. Kategori içerisinde sallantılı küpelerin yanı sıra tektaş olarak dizayn edilen modeller de bulunuyor. Ortada safir taşı ve etrafında pırlanta dizgisiyle satışa sunulan altın safir küpeler, günlük kullanımda en çok tercih edilen küpeler arasında listeleniyor. Daha sade bir şıklık arayışınız olduğunda bu seçenekleri değerlendirebilir, takılarınızla güzelliğinizi ortaya çıkarabilirsiniz.

Pırlantalı Safir Küpe Temizliği ve Bakımı Nasıl Yapılır?

Pırlantalı safir küpeler, pırlanta taşlarıyla süslendiği için oldukça hassas takı çeşitleri arasında bulunuyor. Pırlanta temizliği yaparken dikkat ettiğiniz unsurlara safir taşı için de uymanız taşları korumanızı sağlayabiliyor. Aşağıdaki maddeleri göz önünde bulundurabilir, takılarınızın bakımını en iyi şekilde yapabilirsiniz.

Safir taşlar oldukça sert taşlardan sayılıyor. Ürünlerin safir bölümlerini su yardımıyla temizleyebilir, nemli bez yardımıyla silerek de temizleyebilirsiniz.

Safir küpelerinizi fırçalama gibi hasar veren yöntemlerden kaçınarak yapmanız bekleniyor. Fırçalama işlemi hem safir taşları hem de pırlantaları çizerek renk ve ışık kaybına yol açabiliyor.

Safir küpelerin orijinal kutusunda saklanması büyük önem arz ediyor. Bu sayede safir taşlar uzun yıllar toz ve kirden uzakta saklanabiliyor.

Safir küpelerinizi kimyasal içeren temizlik malzemelerinden de korumanız gerekiyor. Narin bir yapıya sahip olan safir taşlar kimyasalla temastan etkilenebiliyor.

Safir küpelerinizi mobilya üzeri gibi alanlarda açıkta bırakmanız hasar almasına ve çizilmesine neden olabiliyor. Mücevherlerinizi organizatör içerisinde takıların birbiriyle temas etmeyeceği bir şekilde yerleştirmeniz öneriliyor.

Takılarınızın ve mücevherlerinizin parfüm gibi sıvı kimyasal içerikli ürünlerden korunması gerekiyor. Bu ürünler de yine deterjan kimyasalları gibi hasar verici bir yapıya sahip olabiliyor.