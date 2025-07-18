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PIRLANTA TREND KÜPE

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Ürün Kodu :  DE35186
0.24 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
Aynı Gün Kargo
0.24 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
24.480 TL
24.480 TL
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8.160 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE37210
0.10 Karat Pırlanta Damla Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.10 Karat Pırlanta Damla Küpe
%0
18.835 TL
18.835 TL
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6.278 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE35537
1.28 Karat Pırlanta Blue Topaz Kalp Taşlı Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.28 Karat Pırlanta Blue Topaz Kalp Taşlı Küpe
%0
32.544 TL
32.544 TL
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10.848 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE31701
0.43 Karat Pırlanta Taşlı Yuvarlak Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.43 Karat Pırlanta Taşlı Yuvarlak Küpe
%0
30.576 TL
30.576 TL
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10.192 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE39271
0.06 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.06 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Küpe
%0
19.632 TL
19.632 TL
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6.544 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE22966
1.89 Karat Pırlanta Blue Topaz Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
Aynı Gün Kargo
1.89 Karat Pırlanta Blue Topaz Küpe
%0
17.376 TL
17.376 TL
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5.792 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32981
0.18 Karat Pırlanta Sonsuzluk Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.18 Karat Pırlanta Sonsuzluk Küpe
%0
19.176 TL
19.176 TL
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6.392 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE23094
2.66 Karat Pırlanta Pembe Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.66 Karat Pırlanta Pembe Safir Küpe
%0
18.456 TL
18.456 TL
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6.152 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE34075
0.41 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.41 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
34.752 TL
34.752 TL
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11.584 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE39291
0.12 Karat Pırlanta Sarkan Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.12 Karat Pırlanta Sarkan Küpe
%0
33.792 TL
33.792 TL
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11.264 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE39296
0.04 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.04 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Küpe
%0
36.312 TL
36.312 TL
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12.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE39278
0.31 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Sarkan Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.31 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Sarkan Küpe
%0
36.120 TL
36.120 TL
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12.040 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE39294
0.85 Karat Pırlanta Bagetli Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.85 Karat Pırlanta Bagetli Trend Küpe
%0
84.984 TL
84.984 TL
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28.328 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE28010
0.79 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.79 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe
%0
64.608 TL
64.608 TL
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21.536 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE39295
0.62 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.62 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
64.152 TL
64.152 TL
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21.384 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE39292
0.53 Karat Pırlanta Yuvarlak Detaylı Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.53 Karat Pırlanta Yuvarlak Detaylı Küpe
%0
65.856 TL
65.856 TL
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21.952 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE28150
0.16 Karat Pırlanta Taşlı Uzun Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.16 Karat Pırlanta Taşlı Uzun Küpe
%0
43.968 TL
43.968 TL
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14.656 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE39274
0.05 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.05 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Küpe
%0
19.248 TL
19.248 TL
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6.416 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE39297
0.08 Karat Pırlanta Taşlı Yaprak Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.08 Karat Pırlanta Taşlı Yaprak Küpe
%0
58.704 TL
58.704 TL
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19.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE36433
1.21 Karat Pırlanta Blue Topaz Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.21 Karat Pırlanta Blue Topaz Küpe
%0
35.400 TL
35.400 TL
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11.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE23398
3.43 Karat Pırlanta Fancy Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
3.43 Karat Pırlanta Fancy Küpe
%0
17.640 TL
17.640 TL
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5.880 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE31972
0.50 Karat Pırlanta Aurora Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.50 Karat Pırlanta Aurora Küpe
%0
51.048 TL
51.048 TL
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17.016 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33588
1.18 Karat Pırlanta Damla Taşlı Blue Topaz Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.18 Karat Pırlanta Damla Taşlı Blue Topaz Küpe
%0
28.032 TL
28.032 TL
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9.344 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE27273
2.22 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
2.22 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
195.552 TL
195.552 TL
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65.184 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE37453
2.52 Karat Pırlanta Fancy Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.52 Karat Pırlanta Fancy Küpe
%0
25.272 TL
25.272 TL
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8.424 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE22762
0.81 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.81 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
87.720 TL
87.720 TL
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29.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE25683
0.30 Karat Pırlanta İki Renkli Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.30 Karat Pırlanta İki Renkli Trend Küpe
%0
61.128 TL
61.128 TL
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20.376 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33417
1.07 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.07 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
114.312 TL
114.312 TL
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38.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE18365
0.32 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.32 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
44.832 TL
44.832 TL
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14.944 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE24002
0.68 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.68 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
55.104 TL
55.104 TL
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18.368 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE18625
0.54 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.54 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe
%0
50.112 TL
50.112 TL
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16.704 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE05925
1.08 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
1.08 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
114.936 TL
114.936 TL
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38.312 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE21569
1.20 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
1.20 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
152.112 TL
152.112 TL
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50.704 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE27276
2.63 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
2.63 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
393.120 TL
393.120 TL
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131.040 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29327
0.40 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.40 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
43.344 TL
43.344 TL
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14.448 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE38457
0.43 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.43 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
39.504 TL
39.504 TL
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13.168 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE09385
0.79 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.79 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
126.192 TL
126.192 TL
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42.064 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE30048
3.85 Karat Pırlanta Fancy Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
3.85 Karat Pırlanta Fancy Küpe
%0
61.392 TL
61.392 TL
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20.464 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29334
0.40 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.40 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
42.936 TL
42.936 TL
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14.312 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE35758
0.32 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.32 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
28.584 TL
28.584 TL
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9.528 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33820
0.71 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.71 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
77.544 TL
77.544 TL
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25.848 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE34652
0.28 Karat Pırlanta Damla Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.28 Karat Pırlanta Damla Trend Küpe
%0
24.888 TL
24.888 TL
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8.296 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE16361
1.14 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.14 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe
%0
104.136 TL
104.136 TL
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34.712 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE34060
1.21 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
1.21 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
112.704 TL
112.704 TL
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37.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE34356
0.13 Karat Pırlanta Yonca Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.13 Karat Pırlanta Yonca Küpe
%0
31.392 TL
31.392 TL
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10.464 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33959
0.46 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.46 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
55.320 TL
55.320 TL
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18.440 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33956
0.57 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.57 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
56.856 TL
56.856 TL
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18.952 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32835
1.38 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.38 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
71.472 TL
71.472 TL
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23.824 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE27794
0.37 Karat Pırlanta Baget Kalp Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.37 Karat Pırlanta Baget Kalp Küpe
%0
53.736 TL
53.736 TL
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17.912 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE37524
1.53 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.53 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
156.408 TL
156.408 TL
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52.136 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33817
2.20 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
2.20 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
183.312 TL
183.312 TL
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61.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33734
0.34 Karat Pırlanta Çiçek Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.34 Karat Pırlanta Çiçek Küpe
%0
45.048 TL
45.048 TL
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15.016 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE31405
0.25 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.25 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
33.744 TL
33.744 TL
Sepete Ekle
11.248 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32824
0.52 Karat Pırlanta Lotus Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.52 Karat Pırlanta Lotus Küpe
%0
67.128 TL
67.128 TL
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22.376 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33447
0.12 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.12 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
27.072 TL
27.072 TL
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9.024 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33629
0.58 Karat Pırlanta Kalp Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.58 Karat Pırlanta Kalp Küpe
%0
88.248 TL
88.248 TL
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29.416 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE31639
1.56 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.56 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
148.656 TL
148.656 TL
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49.552 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29922
0.32 Karat Pırlanta Kalp Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
Aynı Gün Kargo
0.32 Karat Pırlanta Kalp Küpe
%0
40.920 TL
40.920 TL
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13.640 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE27472
0.18 Karat Pırlanta Çiçek Tohumu Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.18 Karat Pırlanta Çiçek Tohumu Küpe
%0
36.816 TL
36.816 TL
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12.272 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE28062
0.72 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.72 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
85.344 TL
85.344 TL
Sepete Ekle
28.448 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE10943
0.79 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.79 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
66.936 TL
66.936 TL
Sepete Ekle
22.312 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE31609
0.48 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.48 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
42.168 TL
42.168 TL
Sepete Ekle
14.056 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29410
0.78 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.78 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
83.568 TL
83.568 TL
Sepete Ekle
27.856 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE30292
0.51 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.51 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
72.048 TL
72.048 TL
Sepete Ekle
24.016 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE27836
0.58 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.58 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
69.216 TL
69.216 TL
Sepete Ekle
23.072 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE38413
0.30 Karat Pırlanta Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.30 Karat Pırlanta Küpe
%0
25.851 TL
25.851 TL
Sepete Ekle
8.617 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE31447
0.16 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.16 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
23.784 TL
23.784 TL
Sepete Ekle
7.928 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29090
0.91 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.91 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
104.592 TL
104.592 TL
Sepete Ekle
34.864 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE27457
0.57 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.57 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
48.456 TL
48.456 TL
Sepete Ekle
16.152 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE13578
0.65 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.65 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
66.264 TL
66.264 TL
Sepete Ekle
22.088 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE14592
0.11 Karat Pırlanta Kare Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.11 Karat Pırlanta Kare Küpe
%0
26.736 TL
26.736 TL
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8.912 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE16359
1.63 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.63 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe
%0
157.536 TL
157.536 TL
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52.512 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE15994
1.46 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.46 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe
%0
155.712 TL
155.712 TL
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51.904 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE08262
0.55 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.55 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
68.184 TL
68.184 TL
Sepete Ekle
22.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE15746
0.63 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.63 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
58.104 TL
58.104 TL
Sepete Ekle
19.368 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE13577
0.51 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.51 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
59.520 TL
59.520 TL
Sepete Ekle
19.840 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE13574
0.58 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.58 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
65.880 TL
65.880 TL
Sepete Ekle
21.960 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29038
0.84 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.84 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
98.712 TL
98.712 TL
Sepete Ekle
32.904 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE28746
0.25 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.25 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
45.288 TL
45.288 TL
Sepete Ekle
15.096 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE27901
1.97 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.97 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe
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155.184 TL
155.184 TL
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51.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE27897
3.21 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
3.21 Karat Pırlanta Trend Küpe
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379.128 TL
379.128 TL
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126.376 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE26618
1.27 Karat Pırlanta Aurora Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
1.27 Karat Pırlanta Aurora Küpe
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120.024 TL
120.024 TL
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40.008 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE27291
0.25 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.25 Karat Pırlanta Trend Küpe
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35.880 TL
35.880 TL
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11.960 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE25820
0.21 Karat Pırlanta Burgu Kenar Taşlı Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Burgu Kenar Taşlı Küpe
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35.952 TL
35.952 TL
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11.984 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE27271
0.88 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.88 Karat Pırlanta Trend Küpe
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83.640 TL
83.640 TL
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27.880 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33772
0.13 Karat Pırlanta Yıldız Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.13 Karat Pırlanta Yıldız Küpe
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23.424 TL
23.424 TL
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7.808 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE25629
0.71 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.71 Karat Pırlanta Trend Küpe
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74.568 TL
74.568 TL
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24.856 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE20465
1.91 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.91 Karat Pırlanta Trend Küpe
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203.592 TL
203.592 TL
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67.864 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE23815
2.80 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
2.80 Karat Pırlanta Trend Küpe
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299.136 TL
299.136 TL
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99.712 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE24029
0.17 Karat Pırlanta Çiçek Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
Aynı Gün Kargo
0.17 Karat Pırlanta Çiçek Trend Küpe
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26.028 TL
26.028 TL
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8.676 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE21572
3.75 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
3.75 Karat Pırlanta Trend Küpe
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400.104 TL
400.104 TL
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133.368 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE21651
0.94 Karat Pırlanta Çiçek Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.94 Karat Pırlanta Çiçek Küpe
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110.616 TL
110.616 TL
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36.872 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE23602
0.35 Karat Pırlanta Çiçek Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.35 Karat Pırlanta Çiçek Küpe
%0
54.528 TL
54.528 TL
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18.176 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE21567
0.99 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.99 Karat Pırlanta Trend Küpe
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119.592 TL
119.592 TL
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39.864 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE08041
0.74 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.74 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
69.888 TL
69.888 TL
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23.296 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE12645
0.87 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.87 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
97.296 TL
97.296 TL
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32.432 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE18219
0.42 Karat Pırlanta Çiçek Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.42 Karat Pırlanta Çiçek Küpe
%0
51.768 TL
51.768 TL
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17.256 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE19415
0.31 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.31 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
50.424 TL
50.424 TL
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16.808 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE21365
0.48 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.48 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
71.616 TL
71.616 TL
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23.872 TL x 3 Taksit

Pırlanta küpeler, zarafetin ve şıklığın en güçlü tamamlayıcılarından biri olarak yüzyıllardır kadınların vazgeçilmez takıları arasında yer almaktadır. Günümüzde ise klasik tasarımların ötesine geçen pırlanta trend küpe modelleri, modern stil anlayışıyla yeniden yorumlanarak moda dünyasında önemli bir yer edinmiştir. Hem günlük kombinleri tamamlayan hem de özel davetlerde dikkat çekici bir görünüm sağlayan trend pırlanta küpeler, farklı tasarım ve kesim seçenekleriyle her zevke hitap eder.

Bu kategoride yer alan trend pırlanta küpeler, çağdaş tasarım anlayışı ile hazırlanmış, zarif detayları ve göz alıcı pırlanta taşlarıyla öne çıkan modellerden oluşur. Minimal tasarımlardan gösterişli modellere kadar geniş bir yelpazeye sahip olan bu küpeler, stiline ışıltı katmak isteyen herkes için ideal seçenekler sunar.

Pırlanta Trend Küpe Nedir?

Pırlanta trend küpe modelleri, güncel moda akımlarına uygun olarak tasarlanan ve modern detaylarla zenginleştirilen küpe çeşitleridir. Geleneksel pırlanta küpe tasarımlarının yanı sıra geometrik şekiller, asimetrik detaylar, minimal çizgiler ve farklı altın renkleri ile hazırlanan bu modeller, modern kadının stilini tamamlayan önemli aksesuarlar arasında yer alır.

Trend küpelerde kullanılan pırlantalar, yüksek parlaklık ve kaliteye sahip olup ışığı en iyi şekilde yansıtarak dikkat çekici bir görünüm oluşturur. Günlük kullanımda rahatlık sağlayan hafif tasarımların yanı sıra özel davetler için hazırlanmış daha gösterişli modeller de bu kategoride yer alır.

Trend Pırlanta Küpe Modelleri

Trend pırlanta küpe koleksiyonlarında farklı stil ve tasarımlar bulunur. Bu çeşitlilik sayesinde herkes kendi tarzına uygun bir model bulabilir.

Minimal Pırlanta Küpeler:
Minimal tasarımlı pırlanta küpeler, sade ama etkileyici bir görünüm sunar. Küçük pırlanta taşların zarif bir şekilde yerleştirildiği bu modeller, günlük kullanım için oldukça idealdir. Özellikle ofis stilinde şıklık sağlayan minimal küpeler, modern ve zarif bir görünüm oluşturur.

Geometrik Tasarımlı Küpeler:
Moda dünyasında son yıllarda öne çıkan geometrik tasarımlar, pırlanta küpelerde de kendini göstermektedir. Kare, üçgen, oval ve farklı geometrik şekillerle tasarlanan bu modeller, modern bir stil yaratmak isteyenler için oldukça popülerdir.

Asimetrik Küpe Modelleri:
Asimetrik tasarımlar, trend küpe kategorisinin en dikkat çekici parçalarından biridir. Birbirinden farklı ama uyumlu tasarımlara sahip bu küpeler, özgün ve farklı bir stil yaratmak isteyen kadınların tercihleri arasında yer alır.

Sallantılı Pırlanta Küpeler:
Sallantılı pırlanta küpeler, hareketli tasarımları sayesinde ışığı daha fazla yansıtarak etkileyici bir görünüm sunar. Özellikle özel davetlerde ve gece kombinlerinde tercih edilen bu modeller, şıklığı ön plana çıkarır.

Ear Cuff ve Modern Tasarımlar:
Kulak yapısını tamamen saran ear cuff tarzı pırlanta küpeler, son yılların en popüler trendleri arasında yer almaktadır. Delik gerektirmeyen veya farklı deliklerle kullanılan bu modeller, modern ve cesur bir stil sunar.

Pırlanta Küpe Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Pırlanta küpe seçimi yaparken hem estetik hem de kalite açısından bazı önemli noktalar göz önünde bulundurulmalıdır.

Pırlanta Kalitesi:
Pırlanta taşlarının kalitesi; kesim, berraklık, renk ve karat gibi özelliklerle belirlenir. Bu özellikler pırlantanın parlaklığını ve değerini doğrudan etkiler.

Tasarım ve Stil:
Küpenin tasarımı, kişinin tarzı ve kullanım amacı ile uyumlu olmalıdır. Günlük kullanım için daha minimal ve hafif tasarımlar tercih edilirken özel günler için daha gösterişli modeller seçilebilir.

Altın Rengi:
Trend pırlanta küpeler genellikle beyaz altın, sarı altın ve rose altın seçenekleriyle sunulur. Ten rengine ve kişisel zevke göre farklı altın renkleri tercih edilebilir.

Konfor:
Küpenin hafif ve rahat olması günlük kullanım açısından oldukça önemlidir. Kulakta ağırlık yapmayan ergonomik tasarımlar uzun süreli kullanımda avantaj sağlar.

Günlük Kullanım İçin Pırlanta Trend Küpeler

Trend pırlanta küpeler, yalnızca özel günlerde değil günlük hayatta da rahatlıkla kullanılabilir. Minimal tasarımlı modeller, kot pantolon ve basic tişört kombinlerinden şık ofis kombinlerine kadar birçok farklı stile uyum sağlar. Günlük kullanım için tercih edilen küçük taşlı veya tek pırlantalı küpeler, sade ama etkileyici bir görünüm oluşturur.

Ayrıca son yıllarda oldukça popüler olan çoklu küpe kullanımı (ear stacking) trendi sayesinde farklı küpe modellerini bir arada kullanarak daha özgün kombinler oluşturmak mümkündür.

Özel Günlerde Işıltılı Bir Dokunuş

Düğün, davet, nişan veya özel kutlamalar gibi önemli günlerde pırlanta küpeler stilin en dikkat çekici parçası olabilir. Özellikle sallantılı veya daha büyük taşlı trend küpeler, gece kombinlerine zarafet katar. Işıltılı pırlanta taşları sayesinde yüz hatları daha belirgin hale gelir ve göz alıcı bir görünüm elde edilir.

Abiye elbiselerle kombinlenen pırlanta küpeler, sade bir kolye ile tamamlanarak dengeli ve şık bir stil yaratabilir.

Pırlanta Trend Küpeler Neden Bu Kadar Popüler?

Pırlanta trend küpelerin popüler olmasının en önemli nedeni, modern tasarım anlayışı ile klasik pırlanta zarafetini bir araya getirmesidir. Hem günlük kullanımda hem de özel günlerde tercih edilebilen bu modeller, zamansız şıklık sunar.

Ayrıca moda dünyasında sürekli değişen trendler, takı tasarımlarında da yenilikçi yaklaşımları beraberinde getirir. Geometrik formlar, minimal tasarımlar ve modern detaylar, pırlanta küpeleri daha genç ve dinamik bir görünüme kavuşturur.

Tarzınızı Tamamlayan Pırlanta Işıltısı

Pırlanta trend küpeler, stilini modern ve zarif bir dokunuşla tamamlamak isteyen herkes için mükemmel bir seçenektir. Güncel moda akımlarına uygun olarak tasarlanan bu modeller, hem günlük kombinlerde hem de özel anlarda şıklığınızı ön plana çıkarır.

Zarif detayları, kaliteli pırlanta taşları ve modern tasarımlarıyla öne çıkan trend küpe modelleri, takı koleksiyonunun en değerli parçalarından biri olmaya adaydır. Siz de stilinize ışıltı katmak ve modern şıklığı yakalamak için pırlanta trend küpe modellerini keşfedebilir, kendinize veya sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçebilirsiniz.

 

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