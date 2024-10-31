Altın Mavi Mineli Tasarım Küpe T5242 Altın, 14 Ayar, 2.50 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Mavi tonların enerjisiyle tasarlanan bu küpe, sade formuna rağmen etkileyici bir duruş sunar. Canlı renklerin ve zarif dokunuşların birleştiği bu parça, hem modern hem dinamik bir görünüm kazandırır.