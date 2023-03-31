0.48 Karat Pırlanta Trend Küpe T2363 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.72 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.14 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.34 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif ve sade bir tasarıma sahip olan pırlanta trend küpe, şıklığınızı tamamlayacak mükemmel bir aksesuardır. Bu küpe, minimalist tarzı sevenler için ideal bir seçenektir. Hem günlük hayatta hem de özel davetlerde kullanabileceğiniz bu zarif küpe, her kombininizi tamamlayacak ve size benzersiz bir görünüm katacaktır. Şıklığınıza zarafet katmak için hemen bu trend küpeyi tercih edebilirsiniz.