0.73 Karat Pırlanta Trend Yüzük T4265 Beyaz Altın, 14 Ayar, 5.18 gr Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.57 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.16 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Göz kamaştıran inceliklerle tasarlanmış Pırlanta Trend Yüzük, zarafetinizi tamamlayacak mükemmel bir seçenektir. Bu etkileyici tasarım, herkesin dikkatini çekecek ve size özel bir tarz sunacaktır. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için bu göz alıcı yüzüğü tercih edebilirsiniz.