0.17 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük T3501 Rose Altın, 14 Ayar, 1.53 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.17 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif ve parlak tasarımıyla dikkat çeken Lizay markasının, Pırlanta Yarımtur Yüzük ile şıklığınızı tamamlayın. Bu özel tasarım, sizin için özenle seçilen en kaliteli pırlantalarla üretilmiştir. Lizay'ın eşsiz ifadesini taşıyan bu yüzük, her anınıza değer katacak. Şimdi siz de Lizay'ın zarafetiyle parlayın.