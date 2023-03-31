Altın İkili Baget Kolye T55 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.74 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın modern ve zarif tasarımıyla altın baget kolye koleksiyonu, her stil ve her zevke hitap ediyor. İnce işçilik ve yüksek kaliteli pırlantalarla süslenen bu kolyeler, her anınıza şıklık katıyor. Siz de Lizay Pırlanta'nın altın baget kolye koleksiyonunu keşfederek, tarzınıza uygun bir parça bulabilirsiniz.