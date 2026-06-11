Altın Labradorit Geometrik Erkek Yüzük
Ürün Kodu : R165780
%0
131.512 TL
131.512 TL
PEŞİN FİYATINA 43.837 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Labradorit Geometrik Erkek Yüzük T10339
Altın, 14 Ayar, 12,76 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Labradorit taşının ışığa göre değişen büyüleyici yansımaları, geometrik formun modern çizgileriyle buluşuyor. Taşın doğal renk oyunları tasarıma derinlik kazandırırken, altının sıcak tonu görünümü dengeli bir şekilde tamamlıyor. Güçlü detaylarıyla dikkat çeken bu yüzük, karakter sahibi bir stilin zarif tamamlayıcısıdır.
Altın Labradorit Geometrik Erkek Yüzük
PEŞİN FİYATINA 43.837 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
131.512 TL
131.512 TL
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