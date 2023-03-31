0.67 Karat Pırlanta Trend Yüzük T3045 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.30 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.31 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.36 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak









Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta Trend Yüzük, şık ve minimalist bir ifadeyle zarafeti yansıtıyor. Bu özel tasarım yüzük, sade ve zarif bir şekilde parıldayan pırlanta taşıyla dikkat çekiyor. Şıklığıyla her tarza uyum sağlayan bu yüzük, minimalist tasarımıyla da göz kamaştırıyor. Kendinizi özel hissetmek için ideal bir seçim olan bu yüzük, her anınıza değer katmaya hazır.