Altın Mineli Göz Madalyon Kolye T9319 Altın, 14 Ayar, 13.42 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Mineli Göz Madalyon Kolye, stilinize hem güçlü bir şıklık katıyor hem de kötü enerjilere karşı koruyucu bir sembol taşıyor. Modern tasarımıyla günlük ve özel anlarınıza ışıltı ve anlam katıyor.