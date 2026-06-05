0.26 Karat Pırlanta Damla Desenli Yüzük
Ürün Kodu : DR186298
%0
40.944 TL
40.944 TL
PEŞİN FİYATINA 13.648 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.26 Karat Pırlanta Damla Desenli Yüzük T10258
Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.22 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.26 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Yağmur damlalarının buz kristalize hali gibi görünen bu yüzük, doğallık ile tasarımın sınırını bulanıklaştırır. Asimetrik desenle göze çarpan bu taş sırası, parlaklığı kontrollü bir şekilde dağıtarak hem ışıltı hem gizem sunuyor. Kimliğini bulmuş kadınlar için birebir.
0.26 Karat Pırlanta Damla Desenli Yüzük
PEŞİN FİYATINA 13.648 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
40.944 TL
40.944 TL
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