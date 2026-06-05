0.26 Karat Pırlanta Damla Desenli Yüzük T10258 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.22 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.26 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Yağmur damlalarının buz kristalize hali gibi görünen bu yüzük, doğallık ile tasarımın sınırını bulanıklaştırır. Asimetrik desenle göze çarpan bu taş sırası, parlaklığı kontrollü bir şekilde dağıtarak hem ışıltı hem gizem sunuyor. Kimliğini bulmuş kadınlar için birebir.