0.23 Karat Pırlanta Baget Damla Küpe T369 Altın ve Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.91 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.12 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.11 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta Baget Küpe ile zarif bir dokunuşa sahip olun. Bu benzersiz tasarım, Refined Touch'un ifadesini tam anlamıyla yansıtır. Şıklığı ve zarafeti bir araya getiren bu küpe, herhangi bir kıyafete sofistike bir hava katacaktır.