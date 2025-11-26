1.05 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye T9380 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.04 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.17 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Blue Topaz

Ağırlık : 0.88 Karat

Kesim : Damla

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Blue topazın durgun ve huzurlu mavisi, pırlantaların çevrelediği bu kolyede boynunuzu bir mücevher asaletine bürüyor. Altının zarafetiyle birleşen taşların bu görkemli uyumu, stilinize güçlü ve çarpıcı bir duruş katıyor. Bu özel kolye, her davette fark edilmenizi sağlayacak bir parıltıya sahip.