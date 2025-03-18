Altın Minimal Trend Küpe T5444 Altın, 14 Ayar, 2.29 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Oval İnce Halka Küpe, zarif oval formu ve ince tasarımıyla minimal ama şık bir görünüm sunuyor. Günlük kullanıma uygun hafif yapısıyla konfor sağlarken, her kombine sofistike bir dokunuş katıyor. Zamansız tasarımıyla her stile uyum sağlayan şık ve zarif bir aksesuar!