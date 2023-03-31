Altın Hilal Şahmeran Bileklik T846 Altın, 14 Ayar, 2.08 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay'ın özgün tasarım ve şıklıkla hazırladığı Altın Şahmeran Bileklik, zarafeti ve estetiği bir araya getiriyor. Bu eşsiz bileklik, Lizay'ın kalitesini yansıtan bir parça olarak her tarza ve her kıyafete uyum sağlıyor. Şıklığınızı tamamlayacak bu özel bileklik ile her anınızda göz kamaştırın.