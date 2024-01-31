Altın Plaka Erkek Kolye Ucu T4441

Altın Plaka Erkek Kolye Ucu
Ürün Kodu : P131053
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56.984 TL
56.984 TL
PEŞİN FİYATINA 18.995 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Plaka Erkek Kolye Ucu T4441Altın ve Beyaz Altın, 14 Ayar, 5.82 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Köşeli yapısı ve yalın formuyla dikkat çeken bu plaka kolye ucu, sade stile güçlü bir dokunuş katar. Minimal severlerin favorisi olmaya aday, zamansız bir tasarımdır.
Altın Plaka Erkek Kolye Ucu Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı ve beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 5.82 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Plaka Erkek Kolye Ucu, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Sarı ve beyaz altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar sarı ve beyaz altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Plaka Erkek Kolye Ucu, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- Ürünün garantisi var mıdır?
5- 14 ayar altın ürünlerimiz Türk Standartları normlarına uygun üretilmekte olup işçilik garantisi ve kalite belgesiyle sunulmaktadır.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Plaka Erkek Kolye Ucu
PEŞİN FİYATINA 18.995 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
56.984 TL
56.984 TL
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