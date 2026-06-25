Altın Taşlı Yusufçuk Kolye
Ürün Kodu : N178728
%0
8.636 TL
8.636 TL
PEŞİN FİYATINA 2.879 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Taşlı Yusufçuk Kolye T10472
Altın, 14 Ayar, 0.88 gr
Zincir boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Işıltılı taşlarla tamamlanan yusufçuk motifi, bu minimal kolyeye zarif ve canlı bir görünüm kazandırıyor. Dönüşüm, özgürlük ve umut gibi anlamlar taşıyan tasarımı, ince detaylarıyla stilinize romantik bir dokunuş ekliyor. Günlük kullanımdan özel anlara kadar her kombine kolayca uyum sağlar. Hafifliğiyle büyüleyen bir zarafet sunar.
Altın Taşlı Yusufçuk Kolye
PEŞİN FİYATINA 2.879 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
8.636 TL
8.636 TL
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