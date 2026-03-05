0,54 Karat Pırlanta Lotus Oval Yüzük T9550 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1,86 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,32 Karat

Renk: G

Berraklık : SI

Kesim: Oval





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,18 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,04 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Işığın yolculuğu parmağınızda devam ediyor; bu modern tasarım, pırlantanın kesintisiz ışıltısını zarif bir hat üzerinde buluşturuyor. Minimalist çizgilerin pırlanta görkemiyle dansı, günlük stilinize lüks bir imza atmanızı sağlıyor. Sadece bir yüzük değil, kendinize verdiğiniz en zarif sözün ve tutkunun bir yansıması.