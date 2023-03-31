1.24 Karat Pırlanta Oval Yakut Yüzük T3475 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.62 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.48 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Oval Taş : Lab. Yakut

Ağırlık : 0.76 Karat

Kesim : Oval

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu özel ve zarif yüzük, özgün tasarımı ve şıklığıyla dikkat çekiyor. Üzerindeki Pırlanta Oval Yakut Yüzük, göz kamaştırıcı bir görünüm sunuyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için bu yüzüğü tercih edebilirsiniz.