0.93 Karat Pırlanta Gurmet Bileklik T4341 Beyaz Altın, 14 Ayar, 5.82 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.93 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zincirin klasik dokusuna ışıltılı bir dokunuş ekleyen bu tasarım, bilekte göz alıcı bir etki yaratır. Yoğun parlaklığı ve dengeli ağırlığı sayesinde hem rahat hem şık bir kullanım sunar. Geleneksel bileklik tarzına sofistike bir yaklaşım arayanlara hitap eder.