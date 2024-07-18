DE EN Mağazalarımız Sipariş Takip İletişim
Kapat
Menü
Giriş Yap
Kayıt Ol
  (0)
Kapat
Sepetim

PIRLANTA BAGET YÜZÜK

aaaa.jpg

Filtreler
Filtreler
Kategoriler
Fiyat Aralığı
{{ FILTERS.VARIANTS.TYPE1_NAME }}
{{ FILTERS.VARIANTS.TYPE2_NAME }}
Markalar
Model
{{ FILTER.NAME }}
{{ SELECTED.TEXT }} ×
FİLTRELER
EN YENİ
ÇOK SATAN
ARTAN FİYAT
AZALAN FİYAT
Ürün Kodu :  DR147196
0.13 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.13 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
32.736 TL
32.736 TL
Sepete Ekle
10.912 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR159566
0.35 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
0.35 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
61.968 TL
61.968 TL
Sepete Ekle
20.656 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR137780
0.20 Karat Pırlanta Damla Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.20 Karat Pırlanta Damla Baget Yüzük
%0
30.576 TL
30.576 TL
Sepete Ekle
10.192 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR165416
0.22 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.22 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
35.568 TL
35.568 TL
Sepete Ekle
11.856 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR181463
0.68 Karat Pırlanta Baget Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.68 Karat Pırlanta Baget Trend Yüzük
%0
61.272 TL
61.272 TL
Sepete Ekle
20.424 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR147963
0.57 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.57 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
65.880 TL
65.880 TL
Sepete Ekle
21.960 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR169593
0.20 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.20 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
24.408 TL
24.408 TL
Sepete Ekle
8.136 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR183047
0.28 Karat Pırlanta Baget Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.28 Karat Pırlanta Baget Trend Yüzük
%0
58.752 TL
58.752 TL
Sepete Ekle
19.584 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR135848
0.11 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.11 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
37.512 TL
37.512 TL
Sepete Ekle
12.504 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR160816
0.19 Karat Pırlanta Oval Baget Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Oval Baget Trend Yüzük
%0
43.896 TL
43.896 TL
Sepete Ekle
14.632 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR152722
0.34 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.34 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
59.616 TL
59.616 TL
Sepete Ekle
19.872 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR103787
0.52 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.52 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
90.336 TL
90.336 TL
Sepete Ekle
30.112 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR65809
0.13 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.13 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
35.232 TL
35.232 TL
Sepete Ekle
11.744 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR39141
0.57 Karat Pırlanta Trend Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
0.57 Karat Pırlanta Trend Baget Yüzük
%0
80.664 TL
80.664 TL
Sepete Ekle
26.888 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR38131
0.80 Karat Pırlanta Trend Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
0.80 Karat Pırlanta Trend Baget Yüzük
%0
106.728 TL
106.728 TL
Sepete Ekle
35.576 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR138812
0.21 Karat Pırlanta Baget Taşlı Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Baget Taşlı Trend Yüzük
%0
41.952 TL
41.952 TL
Sepete Ekle
13.984 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR132687
0.19 Karat Pırlanta Damla Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Damla Baget Yüzük
%0
43.176 TL
43.176 TL
Sepete Ekle
14.392 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR148585
0.15 Karat Pırlanta Taşlı Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.15 Karat Pırlanta Taşlı Baget Yüzük
%0
31.056 TL
31.056 TL
Sepete Ekle
10.352 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR164506
0.30 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.30 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
27.624 TL
27.624 TL
Sepete Ekle
9.208 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR147635
0.40 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
0.40 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
56.760 TL
56.760 TL
Sepete Ekle
18.920 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR116497
0.12 Karat Pırlanta Baget Çiçek Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.12 Karat Pırlanta Baget Çiçek Yüzük
%0
37.032 TL
37.032 TL
Sepete Ekle
12.344 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR108269
0.11 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.11 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
20.136 TL
20.136 TL
Sepete Ekle
6.712 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR141274
0.27 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.27 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
45.720 TL
45.720 TL
Sepete Ekle
15.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR167239
0.16 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.16 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
22.488 TL
22.488 TL
Sepete Ekle
7.496 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR149440
0.12 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.12 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
21.672 TL
21.672 TL
Sepete Ekle
7.224 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR164012
0.37 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.37 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
51.960 TL
51.960 TL
Sepete Ekle
17.320 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR148935
0.35 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.35 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
40.200 TL
40.200 TL
Sepete Ekle
13.400 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR90122
0.93 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
0.93 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
110.448 TL
110.448 TL
Sepete Ekle
36.816 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR175623
0.47 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.47 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük
%0
53.160 TL
53.160 TL
Sepete Ekle
17.720 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR169563
0.14 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.14 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
19.536 TL
19.536 TL
Sepete Ekle
6.512 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR160253
0.29 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.29 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
54.360 TL
54.360 TL
Sepete Ekle
18.120 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR163200
0.10 Karat Pırlanta Baget Kalp Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.10 Karat Pırlanta Baget Kalp Yüzük
%0
34.728 TL
34.728 TL
Sepete Ekle
11.576 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR147560
0.07 Karat Pırlanta Efektli Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.07 Karat Pırlanta Efektli Baget Yüzük
%0
24.672 TL
24.672 TL
Sepete Ekle
8.224 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR166921
0.19 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
25.176 TL
25.176 TL
Sepete Ekle
8.392 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR158262
1.00 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
1.00 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
122.424 TL
122.424 TL
Sepete Ekle
40.808 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR132695
0.26 Karat Pırlanta Baget Kalp Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.26 Karat Pırlanta Baget Kalp Yüzük
%0
44.760 TL
44.760 TL
Sepete Ekle
14.920 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR164549
0.56 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.56 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük
%0
96.336 TL
96.336 TL
Sepete Ekle
32.112 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR139793
0.79 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
0.79 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
111.912 TL
111.912 TL
Sepete Ekle
37.304 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR175591
0.18 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.18 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
25.272 TL
25.272 TL
Sepete Ekle
8.424 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR152137
0.20 Karat Pırlanta Baget Damla Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.20 Karat Pırlanta Baget Damla Yüzük
%0
24.120 TL
24.120 TL
Sepete Ekle
8.040 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR168555
0.19 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
24.024 TL
24.024 TL
Sepete Ekle
8.008 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR162433
1.98 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
1.98 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
216.888 TL
216.888 TL
Sepete Ekle
72.296 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151601
0.17 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.17 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
31.920 TL
31.920 TL
Sepete Ekle
10.640 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR89287
0.58 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.58 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
80.712 TL
80.712 TL
Sepete Ekle
26.904 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR129057
0.74 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
0.74 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
97.536 TL
97.536 TL
Sepete Ekle
32.512 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151550
0.21 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
29.112 TL
29.112 TL
Sepete Ekle
9.704 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR118706
0.41 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
0.41 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
74.040 TL
74.040 TL
Sepete Ekle
24.680 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR119156
0.65 Karat Pırlanta Baget Damla Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
0.65 Karat Pırlanta Baget Damla Yüzük
%0
75.672 TL
75.672 TL
Sepete Ekle
25.224 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR160117
0.25 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.25 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
31.608 TL
31.608 TL
Sepete Ekle
10.536 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR160769
0.24 Karat Pırlanta Baget Yuvarlak Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.24 Karat Pırlanta Baget Yuvarlak Yüzük
%0
31.848 TL
31.848 TL
Sepete Ekle
10.616 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR160733
0.21 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
30.456 TL
30.456 TL
Sepete Ekle
10.152 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151556-G
0.19 Karat Pırlanta Oval Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Oval Baget Yüzük
%0
30.984 TL
30.984 TL
Sepete Ekle
10.328 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151550-G
0.21 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
29.112 TL
29.112 TL
Sepete Ekle
9.704 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR160829-G
0.08 Karat Pırlanta Baget Damla Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.08 Karat Pırlanta Baget Damla Yüzük
%0
21.792 TL
21.792 TL
Sepete Ekle
7.264 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR160769-G
0.24 Karat Pırlanta Baget Yuvarlak Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.24 Karat Pırlanta Baget Yuvarlak Yüzük
%0
31.848 TL
31.848 TL
Sepete Ekle
10.616 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR160733-G
0.21 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
30.456 TL
30.456 TL
Sepete Ekle
10.152 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151601-G
0.17 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.17 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
31.920 TL
31.920 TL
Sepete Ekle
10.640 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR90941
0.47 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.47 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
61.152 TL
61.152 TL
Sepete Ekle
20.384 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151563
0.21 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
33.816 TL
33.816 TL
Sepete Ekle
11.272 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR140169
0.50 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.50 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
76.080 TL
76.080 TL
Sepete Ekle
25.360 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR160829
0.08 Karat Pırlanta Baget Damla Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.08 Karat Pırlanta Baget Damla Yüzük
%0
21.792 TL
21.792 TL
Sepete Ekle
7.264 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR148876
0.58 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.58 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
76.848 TL
76.848 TL
Sepete Ekle
25.616 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR83759
0.32 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.32 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
49.056 TL
49.056 TL
Sepete Ekle
16.352 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR130654
0.83 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.83 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
83.040 TL
83.040 TL
Sepete Ekle
27.680 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR116547
0.64 Karat Baget Pırlanta Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.64 Karat Baget Pırlanta Yüzük
%0
73.080 TL
73.080 TL
Sepete Ekle
24.360 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR139805
0.71 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
0.71 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
92.448 TL
92.448 TL
Sepete Ekle
30.816 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR139726
0.79 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
0.79 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
93.960 TL
93.960 TL
Sepete Ekle
31.320 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR138646
2.64 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
2.64 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
233.640 TL
233.640 TL
Sepete Ekle
77.880 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR181229
0.57 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.57 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
48.720 TL
48.720 TL
Sepete Ekle
16.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR77589
0.24 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.24 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
33.120 TL
33.120 TL
Sepete Ekle
11.040 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR123390
0.48 Karat Pırlanta Baget Çiçek Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.48 Karat Pırlanta Baget Çiçek Yüzük
%0
64.704 TL
64.704 TL
Sepete Ekle
21.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR73757
0.42 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.42 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
57.648 TL
57.648 TL
Sepete Ekle
19.216 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR123951
1.17 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
1.17 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
115.152 TL
115.152 TL
Sepete Ekle
38.384 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR158955
1.36 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
1.36 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
126.168 TL
126.168 TL
Sepete Ekle
42.056 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR59462
0.50 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.50 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
70.056 TL
70.056 TL
Sepete Ekle
23.352 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR75299
0.58 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.58 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
80.352 TL
80.352 TL
Sepete Ekle
26.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151722
0.80 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
0.80 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
82.584 TL
82.584 TL
Sepete Ekle
27.528 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR147041
0.08 Karat Pırlanta Baget Modern Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.08 Karat Pırlanta Baget Modern Yüzük
%0
25.536 TL
25.536 TL
Sepete Ekle
8.512 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR162810
0.37 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.37 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
44.040 TL
44.040 TL
Sepete Ekle
14.680 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR62997
0.47 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.47 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
63.096 TL
63.096 TL
Sepete Ekle
21.032 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR166891
0.41 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.41 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
55.176 TL
55.176 TL
Sepete Ekle
18.392 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR59461
0.43 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.43 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
68.736 TL
68.736 TL
Sepete Ekle
22.912 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR34484
0.11 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.11 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
32.256 TL
32.256 TL
Sepete Ekle
10.752 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR53847
1.32 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
1.32 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
129.312 TL
129.312 TL
Sepete Ekle
43.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR156867
0.06 Karat Pırlanta Markiz Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.06 Karat Pırlanta Markiz Baget Yüzük
%0
15.360 TL
15.360 TL
Sepete Ekle
5.120 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR153469
0.33 Karat Pırlanta Baget Tamtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.33 Karat Pırlanta Baget Tamtur Yüzük
%0
37.056 TL
37.056 TL
Sepete Ekle
12.352 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR89330
0.32 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.32 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
43.968 TL
43.968 TL
Sepete Ekle
14.656 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR100106
0.37 Karat Pırlanta Baget Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.37 Karat Pırlanta Baget Trend Yüzük
%0
71.376 TL
71.376 TL
Sepete Ekle
23.792 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR89240
0.21 Karat Pırlanta Baget Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Baget Trend Yüzük
%0
36.720 TL
36.720 TL
Sepete Ekle
12.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR74463
0.27 Karat Pırlanta Baget Modern Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.27 Karat Pırlanta Baget Modern Yüzük
%0
54.840 TL
54.840 TL
Sepete Ekle
18.280 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR93343
0.29 Karat Pırlanta Baget Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.29 Karat Pırlanta Baget Trend Yüzük
%0
49.608 TL
49.608 TL
Sepete Ekle
16.536 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR140464
1.62 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
1.62 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
165.000 TL
165.000 TL
Sepete Ekle
55.000 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR147952
0.55 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
0.55 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
96.000 TL
96.000 TL
Sepete Ekle
32.000 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR137703
0.64 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
0.64 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
92.496 TL
92.496 TL
Sepete Ekle
30.832 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR131646
1.39 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
1.39 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
162.792 TL
162.792 TL
Sepete Ekle
54.264 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR139925
0.11 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.11 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
21.984 TL
21.984 TL
Sepete Ekle
7.328 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR91569
0.62 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
0.62 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
92.040 TL
92.040 TL
Sepete Ekle
30.680 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR107706
1.44 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
1.44 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
160.368 TL
160.368 TL
Sepete Ekle
53.456 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151758
0.05 Karat Pırlanta Efektli Damla Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.05 Karat Pırlanta Efektli Damla Baget Yüzük
%0
16.104 TL
16.104 TL
Sepete Ekle
5.368 TL x 3 Taksit

Pırlanta baget yüzüklerin büyüleyen klasik ve sofistike zarafeti mücevher koleksiyonlarındaki sarsılmaz yerini korurken koleksiyondaki her bir modelin kendine has şıklığı baş döndürmeye devam eder. Damla kesimin verdiği kraliyet ailesine dayanan zarafetten modern üç taş tasarımlara kadar, altın ile pırlantanın buluştuğu baget yüzük modelleri Lizay Pırlanta’da eşsiz varyasyonlarla sizleri bekliyor!

Pırlanta Baget Yüzük Modelleri Nelerdir?

Baget pırlanta yüzük koleksiyonlarındaki en görkemli, zamansız ve etkileyici mücevherlerden biri olarak sonsuz ihtişamını her ortamda yansıtır. Baget pırlanta yüzükler, farklı ayar altın, kesim ve karat özelliklerinin yanı sıra tasarımlarıyla da en az kullanıcıları kadar benzersizdir. Işıltılı beyaz, klasik sarı ya da romantik gül renginin verdiği kendine has sıcaklıkla zenginleştirilen yüzüklerin hem modern hem klasik zevklere hitap eden varyasyonları bulunur. Kendiniz ya da hayatınızdaki özel biri için en zarif pırlanta baget yüzüğü seçmek için Lizay Pırlanta koleksiyonundaki sevilen modellere göz atabilirsiniz:

Damla Baget Yüzük

Pear ya da armut kesim olarak da bilinen damla baget pırlanta yüzük modelleri yuvarlak ile markiz arasındaki olağanüstü şekliyle dikkat çeker. Royal ailelerin yadigâr mücevherlerinden ilham alan bu eşsiz tasarımlar, çekici şekli sayesinde elinizin parmaklarının daha zarif görünmesini sağlar. Tek başına ya da daha güçlü bir parlaklık için haleli şekilde tasarlanan damla yüzükler klasik zarafeti ile her kıyafeti zenginleştirebilir. Bu stilin şık bir örneği olan 0.05 Karat Pırlanta Damla Baget Yüzük kendini değerli ve özel hissetmek isteyen herkes için idealdir.

Efektli Baget Yüzük

Efektli baget yüzük pırlanta modelleri; yuvarlak, prenses, oval, markiz ya da emerald gibi farklı tasarımların etrafında kullanılan değerli taş efektine sahiptir. Etraftaki daha küçük karatlardan oluşan değerli taşlar, merkezdeki pırlantanın parlaklığını desteklerken aynı zamanda olağanüstü illüzyon yaratır. Özel günler için eşsiz bir parça olan efektli yüzükler, zarafetini hem günlük hem de abiye kıyafetlere aktarabilir. Bu tarzın sevilen tasarımları arasında yer alan 0.06 Karat Pırlanta Efektli Oval Baget Yüzük hem klasik hem çağdaş esintileri buluşturarak koleksiyonunuzu zenginleştirir.  

Üç Taşlı Baget Yüzük

Üç taşlı baget yüzük, klasik tektaş zarafetine daha modern, avangard ve sofistike bir alternatif arayan mücevherseverler için büyüleyicidir. Yan yana dizilen eşit ya da farklı karatlardaki pırlantalarla süslenen bu tasarımlar, minimalist veya görkemli stil zevklerine uygun alternatiflerden oluşur. Minimalist zarafetin özü için tasarlanan 0.07 Karat Pırlanta Üç Taşlı Baget Yüzük modern detayları ve göz kamaştıran üçlü pırlanta taşıyla hayatın her anında etkileyici görünür. Daha görkemli bir tarz için özellikle evlilik yüzüklerinizi ya da tektaşlarınızı üç taş baget yüzük modelleriyle birlikte de kullanmayı deneyebilirsiniz.

Tamtur Baget Yüzük

Tamtur pırlanta baget yüzük modelleri, sonsuza kadar uzanan yan yana dizilmiş değerli taşlarıyla özellikle evlilik yemini için idealdir. Kesintisiz tamtur görünümü için çeşitli karat ve kesimlerde şekillendirilmiş olan pırlantalar zamansız şıklığyla her görenin beğenisini kazanır. Mücevher koleksiyonunuz için asla modası geçmeyen, aynı zamanda modern esintiler taşıyan bir parça arıyorsanız 0.43 Karat Pırlanta Baget Tamtur Yüzük gibi şık bir tasarıma yatırım yapabilirsiniz.

İki Renkli Baget Yüzük

İki renkli pırlanta baget yüzük modelleri, genellikle değerli taşın parlak tonuna kontrast oluşturan sarı ya da rose gold renklerin harmonisine sahiptir. Klasik seçimlerin dışında bir tarzı olan bu şık tasarımlar, 8, 14 ya da 18 ayardan oluşan altının sıcaklığıyla zenginleştirilir. Özgün bir estetiği yansıtan iki renkli yüzükler, tamtur, üç taş, tektaş veya modern estetikleri ile her mücevher zevkine hitap eden varyasyonlara sahiptir. Lizay Pırlanta’nın imza modellerinden olan 0.18 Karat Pırlanta Baget İki Renk Yüzük özgün tasarımıyla her koşulda kalıcı izlenim bırakır.

Pırlanta Baget Yüzük Nasıl Kombinlenir?

Işığın elinizdeki dansını, zarafetini ve karşı konulmaz parlaklığını yansıtan baget yüzük pırlanta modelleri mücevherleri ile bireyselliğini ifade etmek isteyen herkesin seçimidir. Cesur ve sofistike duruşuyla dikkat çeken pırlanta baget yüzüklerin her biri tek başına veya koleksiyonunuzdaki diğer mücevherlerle etkileyici kombinlere dönüşebilir. Pırlantalı baget yüzükler için kombin önerilerine ihtiyacınız varsa ilham verici şu fikirlere göz atabilirsiniz:

  • Mücevher Seti Olarak: Pırlanta baget bir yüzüğün ihtişamını en üst noktaya çekmenin en etkili yolu, benzer tarzdaki pırlanta bileklikler, kolyeler ve küpelerle set yapmaktır. Setler aynı zamanda özel günler için unutulmaz bir hediye olarak da sevdiklerinizi mutlu edebilir.

  • Tektaş ile Kombin: Özellikle tamtur, yarım tur, beştaş ya üç taş gibi pırlanta yüzüklerinizi tektaş yüzükle birlikte kullanmak oldukça trenddir. Hem aşkınıza olan bağlılığınızı göstermenin hem de pırlantanın ışıltısını arşa taşımanın sırrı olan bu kombini mutlaka denemelisiniz.

  • Sade Şekilde: Mücevher seçimlerinizde olabildiğince yalın ve minimalist tarzı benimsemek istiyorsanız çeşitli modellerdeki veya karatlardaki baget yüzüklerinizi tek başına kullanmayı da düşünebilirsiniz.

Her detayında kalite ve eşsiz bir işçiliğin izlerini taşıyan Lizay Pırlanta’nın pırlanta baget yüzükleriyle ışıltınızı artırmanın ya da sevdiklerinizi değerli hissettirmenin keyfini çıkarın!

Pırlanta Baget Yüzük Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?
Pırlanta baget yüzük alırken kesim, berraklık, renk (en değerli D rengi), karat büyüklüğü, tasarım ve kaliteli metal (altın, beyaz altın, platin) seçimi önemlidir. Bu faktörler, pırlantanın değerini ve şıklığını artırır.

Pırlanta Baget Yüzük Modelleri Nelerdir?
Tektaş baget sade bir şıklık sunar. Yan taşlı modeller daha fazla parıltı sağlar. Halo tasarımı, pırlantanın etrafını çevreleyen taşlarla dikkat çeker. Vintage modeller nostaljik bir hava taşırken, çift baget tasarımları simetrik veya asimetrik şıklık sunar.

Pırlanta Baget Yüzükler Neden Zarif Bir Tercih Olarak Görülür?
Baget kesimi modern, şık ve sade bir görünüm sunar. Gösterişsiz zarafet ve sofistike bir stil sağlar.

Pırlanta Baget Yüzükler Hangi Stil Sahiplerine Hitap Eder?
Minimalist, sade tasarımlar modern görünümler isteyenlere hitap eder. Retro ve vintage tasarımlar nostaljik sevenlere yönelirken, modern kesimler keskin çizgileri tercih edenler için idealdir.

Baget Pırlanta Bakımı ve Temizliği Nasıl Olmalıdır?
Lizay Pırlanta, baget pırlantaların düzenli temizlik ve bakımını önerir. Yumuşak sabunlu su ve fırça ile temizlik yapılabilir. Kimyasal maddelerden uzak tutulmalı ve yılda bir kez Lizay Pırlanta tarafından profesyonel temizlik yapılması önerilir. Pırlantalar ayrı kutularda saklanmalıdır.

 

Pırlanta Baget Yüzük Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?
Pırlanta baget yüzük alırken kesim, berraklık, renk (en değerli D rengi), karat büyüklüğü, tasarım ve kaliteli metal (altın, beyaz altın, platin) seçimi önemlidir. Bu faktörler, pırlantanın değerini ve şıklığını artırır.
Pırlanta Baget Yüzük Modelleri Nelerdir?
Tektaş baget sade bir şıklık sunar. Yan taşlı modeller daha fazla parıltı sağlar. Halo tasarımı, pırlantanın etrafını çevreleyen taşlarla dikkat çeker. Vintage modeller nostaljik bir hava taşırken, çift baget tasarımları simetrik veya asimetrik şıklık sunar.
Pırlanta Baget Yüzükler Neden Zarif Bir Tercih Olarak Görülür?
Baget kesimi modern, şık ve sade bir görünüm sunar. Gösterişsiz zarafet ve sofistike bir stil sağlar.
Pırlanta Baget Yüzükler Hangi Stil Sahiplerine Hitap Eder?
Minimalist, sade tasarımlar modern görünümler isteyenlere hitap eder. Retro ve vintage tasarımlar nostaljik sevenlere yönelirken, modern kesimler keskin çizgileri tercih edenler için idealdir.
Baget Pırlanta Bakımı ve Temizliği Nasıl Olmalıdır?
Lizay Pırlanta, baget pırlantaların düzenli temizlik ve bakımını önerir. Yumuşak sabunlu su ve fırça ile temizlik yapılabilir. Kimyasal maddelerden uzak tutulmalı ve yılda bir kez Lizay Pırlanta tarafından profesyonel temizlik yapılması önerilir. Pırlantalar ayrı kutularda saklanmalıdır.
DEVAMINI OKU GİZLE
T-Soft Premium