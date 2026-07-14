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Altın Gurmet Gerdanlık

Ürün Kodu : N135908
Altın Gurmet Gerdanlık
Altın Fil Kolye Ucu
Altın Gurmet Bileklik
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%0
333.404 TL
333.404 TL
PEŞİN FİYATINA 111.135 TL x 3 Taksit
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Tahmini Gönderi: 15 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

Altın Gurmet Gerdanlık T10567

14 Ayar, Altın, 30.69 gr

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Geleneksel ve tok halkaların görkemli dizilimi, dekolte bölgesine sarsılmaz bir ihtişam kazandırıyor. Ağırlığı ve kalitesiyle varlığını hissettiren tasarım, zamansız prestijin simgesi haline geliyor. Lüks ve iddialı stiller için mükemmel bir dokunuş.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları
Altın Gurmet Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 111.135 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
333.404 TL
333.404 TL
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Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
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Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
SERTİFİKA
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Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
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Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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