Altın Gurmet Gerdanlık
Ürün Kodu : N135908
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%0
333.404 TL
333.404 TL
PEŞİN FİYATINA 111.135 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Gurmet Gerdanlık T10567
14 Ayar, Altın, 30.69 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Geleneksel ve tok halkaların görkemli dizilimi, dekolte bölgesine sarsılmaz bir ihtişam kazandırıyor. Ağırlığı ve kalitesiyle varlığını hissettiren tasarım, zamansız prestijin simgesi haline geliyor. Lüks ve iddialı stiller için mükemmel bir dokunuş.
Altın Gurmet Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 111.135 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
333.404 TL
333.404 TL
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