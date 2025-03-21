Altın Mavi Taşlı Yüzük T5551 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.21 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Mavi Taşlı Yüzük, derin mavi taşı ve zarif altın tasarımıyla sofistike bir şıklık sunar. Her stile uyum sağlayan bu zarif aksesuar, stilinize sakinlik ve zarafet katar. Günlük ve özel anlar için ideal, zamansız bir mücevher seçeneğidir.