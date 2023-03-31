Altın Ataç Yıldız Kolye T1253

Altın Ataç Yıldız Kolye
Ürün Kodu : N097537
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102.544 TL
102.544 TL
PEŞİN FİYATINA 34.181 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Ataç Yıldız Kolye T1253Altın, 14 Ayar, 10.48 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın Ataç Yıldız Kolye, ince modern estetik inceliklerin dengesiyle tasarlanmış bir mücevherdir. Zarif ve şık bir görünüme sahip olan bu kolye, her tarza uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Altın rengi ve yıldız detaylarıyla dikkat çeken bu kolye, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak özelliktedir. İnce detaylarıyla modern bir estetik sunan Altın Ataç Yıldız Kolye, zarafetiyle herkesin ilgisini çekecektir. Bu kolye, hem günlük kullanıma hem de özel günlerde tercih edilebilecek bir aksesuardır.
Altın Ataç Yıldız Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 10.48 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Ataç Yıldız Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Sarı altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar sarı altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Ataç Yıldız Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- Günlük kullanım için uygun mu?
5- Günlük kullanıma uygundur. Uzun ömürlü kalması için deniz suyu, havuz suyu ve parfümden uzak tutulması önerilir. Hafif sabunlu su ile temizlenebilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Ataç Yıldız Kolye
PEŞİN FİYATINA 34.181 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
102.544 TL
102.544 TL
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