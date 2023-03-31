Altın Ataç Yıldız Kolye T1253 Altın, 14 Ayar, 10.48 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Ataç Yıldız Kolye, ince modern estetik inceliklerin dengesiyle tasarlanmış bir mücevherdir. Zarif ve şık bir görünüme sahip olan bu kolye, her tarza uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Altın rengi ve yıldız detaylarıyla dikkat çeken bu kolye, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak özelliktedir. İnce detaylarıyla modern bir estetik sunan Altın Ataç Yıldız Kolye, zarafetiyle herkesin ilgisini çekecektir. Bu kolye, hem günlük kullanıma hem de özel günlerde tercih edilebilecek bir aksesuardır.