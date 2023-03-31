0.49 Karat Pırlanta Baget Kolye T295 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.33 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.19 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.26 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.02 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.02 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu muhteşem pırlanta baget kolye, detaylarda zarafetin en güzel ifadesidir. Her bir baget kesim pırlanta taşı, kolyenin her adımında zarif bir parlaklık sunar. Bu kolye, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve herhangi bir olayda şıklığınızı ön plana çıkaracak. Siz de bu eşsiz kolye ile tarzınızı ve zarafetinizi ortaya koyun.