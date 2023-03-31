Altın Baget Çiçek Halhal T623 Altın, 14 Ayar, 2.90 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Baget Çiçek Halhal, minimalizmle elegans arasında mükemmel bir ahengi sunar. Bu zarif ve şık halhal, altın baget çiçek detaylarıyla dikkat çeker. Minimal tasarımıyla her türlü kıyafetle uyum sağlar ve herhangi bir stilinize zarafet katar. Altın Baget Çiçek Halhal ile tarzınızı tamamlayın ve her adımda göz kamaştırın.