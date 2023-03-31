1.63 Karat Pırlanta Gerdanlık T1698 Beyaz Altın, 14 Ayar, 8.92 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.63 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Zarafetin İncelikleri ile Pırlanta Gerdanlık, zarafetin ve inceliğin bir araya geldiği muhteşem bir takıdır. Bu özel tasarım gerdanlık, pırlanta taşıyla dikkat çekmektedir. Şıklığı ve zarafetiyle herkesin ilgisini çekecek olan bu gerdanlık, özel günlerinizde veya özel anlarınızda mükemmel bir tamamlayıcı olacaktır. Kendinizi özel hissetmek ve dikkatleri üzerinize çekmek için bu eşsiz takıyı tercih edebilirsiniz.