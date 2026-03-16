2.50 Karat Pırlanta Yarımtur Su Yolu Gerdanlık T9824 Beyaz Altın, 14 Ayar, 14,6 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 2.50 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Göz kamaştırıcı parıltıların beyaz altın bir hat üzerinde buluştuğu bu tasarım, lüksün o iddialı ve tutkulu dünyasına kapı aralıyor. Pırlantaların oluşturduğu o ihtişamlı yarımtur kavis, teninizde adeta gökyüzünden süzülen bir ışık şelalesi hissi yaratıyor. Hayatınızın en görkemli anlarını taçlandırmak ve nesiller boyu el üstünde tutulacak bir mirasa sahip olmak için kusursuz bir tercih.