Altın Damla Taşlı Zincirli Kıkırdak Küpe
Ürün Kodu : E1147610
%0
16.728 TL
16.728 TL
PEŞİN FİYATINA 5.576 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Damla Taşlı Zincirli Kıkırdak Küpe T10811
14 Ayar, Altın, 1.53 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Kulak çizginizi takip eden Altın Damla Taşlı Zincirli Kıkırdak Küpe, tek hamlede çoklu küpe şıklığı sunuyor. Kulak kombinlerinize anında derinlik ve modern bir hava katın.
Altın Damla Taşlı Zincirli Kıkırdak Küpe
PEŞİN FİYATINA 5.576 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
16.728 TL
16.728 TL
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