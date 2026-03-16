1.56 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Safir Trend Küpe T9792 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4,13 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.28 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Safir

Ağırlık: 0.54 Karat

Kesim: Damla





Taş: Safir

Ağırlık: 0.74 Karat

Kesim: Damla Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Markiz kesim safirlerin keskin ve etkileyici hatları, pırlantaların eşsiz parıltısıyla yüzünüzü adeta aydınlatıyor. Beyaz altının modern tasarımıyla bütünleşen bu küpeler, klasik safir asaletini yenilikçi bir yorumla stilinize taşıyor. Kendine güvenen ve fark yaratmak isteyen kadınlar için tasarlanan bu parça, sofistike bir duruşun en şık temsilcisi.