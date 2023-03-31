Altın Küçük Taşlı Kalp Kolye T1494 Altın, 8 Ayar, 1.31 gr



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif İncelikler ile tasarlanmış Altın Kalp Kolye, Lizay kalitesi ve zarafetiyle öne çıkıyor. Bu eşsiz kolye, herkesin kalbini çalacak bir parça. Şimdi siz de stilinize zarafet katmak için Lizay'ın Altın Kalp Kolye koleksiyonunu keşfedin.