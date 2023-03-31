Altın Küçük Taşlı Kalp Kolye T1494

Altın Küçük Taşlı Kalp Kolye
Ürün Kodu : N138773
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8.500 TL
8.500 TL
PEŞİN FİYATINA 2.833 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Küçük Taşlı Kalp Kolye T1494Altın, 8 Ayar, 1.31 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Zarif İncelikler ile tasarlanmış Altın Kalp Kolye, Lizay kalitesi ve zarafetiyle öne çıkıyor. Bu eşsiz kolye, herkesin kalbini çalacak bir parça. Şimdi siz de stilinize zarafet katmak için Lizay'ın Altın Kalp Kolye koleksiyonunu keşfedin.
Altın Küçük Taşlı Kalp Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 8 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.31 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Zincir boyu ne kadardır?
2- Zincir boyu 42 cm olup dekolte üzerine oturan klasik kullanım için idealdir. Farklı uzunluk tercihleri için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz.
3- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
3- Altın Küçük Taşlı Kalp Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Sarı altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
4- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 8 ayar sarı altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
5- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
5- Altın Küçük Taşlı Kalp Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Küçük Taşlı Kalp Kolye
PEŞİN FİYATINA 2.833 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
8.500 TL
8.500 TL
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