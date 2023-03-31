0.40 Karat Pırlanta Lacivert Yıldız Yüzük T3385 Rose Altın, 14 Ayar, 8.35 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.03 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.37 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Renkli Zarafet ile Pırlanta Lacivert Yıldız Yüzük, şıklığı ve zarafeti bir araya getiren bir mücevherdir. Bu yüzük, pırlanta taşıyla dikkat çekerken, renkli tasarımıyla da trendlere uyum sağlar. Siz de tarzınıza renk katmak ve zarafetinizi ön plana çıkarmak için bu eşsiz yüzüğü tercih edebilirsiniz.