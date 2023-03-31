0.40 Karat Pırlanta Lacivert Yıldız Yüzük T3385

0.40 Karat Pırlanta Lacivert Yıldız Yüzük
Ürün Kodu : DR63994
%0
161.592 TL
161.592 TL
PEŞİN FİYATINA 53.864 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.40 Karat Pırlanta Lacivert Yıldız Yüzük T3385Rose Altın, 14 Ayar, 8.35 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.03 Karat
Renk : F/G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.37 Karat
Renk : F/G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Renkli Zarafet ile Pırlanta Lacivert Yıldız Yüzük, şıklığı ve zarafeti bir araya getiren bir mücevherdir. Bu yüzük, pırlanta taşıyla dikkat çekerken, renkli tasarımıyla da trendlere uyum sağlar. Siz de tarzınıza renk katmak ve zarafetinizi ön plana çıkarmak için bu eşsiz yüzüğü tercih edebilirsiniz.
0.40 Karat Pırlanta Lacivert Yıldız Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar rose altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 8.35 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Yüzüklerde ölçü yapılabilir mi?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Yüzükteki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Yüzükte toplam 0.05 karat ağırlığında, F-G renk ve SI berraklık kalitesinde pırlanta taşlar kullanılmaktadır.
4- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
4- 0.40 Karat Pırlanta Lacivert Yıldız Yüzük, nişan veya söz gibi evlilik öncesi seremonilerden ziyade; evlilik yıl dönümleri, doğum günleri veya elde edilen özel başarıları taçlandırmak için eşsiz bir hediye seçeneğidir.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar rose altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.40 Karat Pırlanta Lacivert Yıldız Yüzük
PEŞİN FİYATINA 53.864 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
161.592 TL
161.592 TL
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