Lizay Pırlanta, pırlanta yakut küpe modellerinde, yüzyıllardır ihtişamın göstergesi olan pırlanta ve tutkunun simgesi yakut taşını bir araya getirir. Birbirinden şık ve zarif tasarımlarıyla dikkat çeken pırlanta yakut küpeler, gece ve gündüz kombinlerin göz kamaştıran detayıdır. Yakut taşı, kırmızı ve parlak rengiyle aşkla ve sevginin bir temsili kabul edilir. Işıltılı pırlanta yakut küpeler, içinizdeki hayat tutkusunun takılarınızda yansımasıdır. Lizay Pırlanta, beyaz altın ve rose altın kalitesiyle buluşturduğu özgün pırlanta yakut pırlanta küpe modellerini takıseverlere sunar. Pırlanta ustalarının, zamanı aşan klasik küpe tasarımları ve zamanın ruhunu yakalayan modern küpe tasarımları, her zevke hitap eder. Siz de Lizay Pırlanta’nın pırlanta yakut küpeleri arasında stilinize en çok uyan yakut küpeyi bulabilirsiniz.

Pırlanta Yakut Küpe Nedir?

Pırlanta yakut küpe, yakut taşının daha yüksek karat oranıyla seçilerek tasarımın merkezinde konumlandırıldığı küpe tasarımıdır. Pırlantalar yakut taşının etrafında dizilerek yakut taşının ışıltısının artması sağlanır. Değerli taşlar arasında olan yakut ve pırlantalar yine en değerli metal olan altınla birleştirilir. Rose altın ve beyaz altın, pırlanta ve yakut taşı ile görsel ahenk yakalar. Küpeler, takıda hijyenik açıdan kullanımı en hassas olan mücevherlerdendir. Altın ise ciltte alerjik reaksiyon oluşturmayan en kaliteli metaldir. Lizay Pırlanta, cildinizin ve takılarınızın birlikteliğinden parlayan ışıltıyı önemseyerek antialerjik pırlanta yakut küpeler üretir.

Pırlanta Yakut Küpe Modelleri Nelerdir?

Yakut pırlanta küpe modelleri, yakut taşısının kesim şekillerine göre ayrılır. Kolayca şekillenebilen 14 ayar altınla bütünleşen yakut küpe modelleri farklı şekillerde tasarlanır. Klasik tek taş yakut küpe modellerin yanı sıra sarkaçlı ve halka pırlanta yakut küpeler de kullanıcıların beğenisini kazanır. Altının yıldız ve yaprak desenleri üzerine pırlantaların montürlendiği damla, yuvarlak, baget, emerald kesim yakutlar ile farklı küpe tasarım kombinasyonları oluşturulur. Lizay Pırlanta’nın yakut pırlanta küpe kategorisinde bulunan başlıca modeller ilginizi çekebilir.

Tek Taş Pırlanta Yakut Küpe Modelleri

Klasik ve zamansız şıklığın arayışında olanlar için ideal modellerdendir. Genellikle merkezde konumlandırılan büyük bir yakut taşının etrafını saran pırlantalar ile süslenir. Baget, emerald, damla, badem ve yuvarlak kesim yakut taşının çevresine yuvarlak ve baget kesim pırlantalar eklenir. Güneş ve yıldız gibi bir görünüm kazanan tek taş pırlanta yakut küpeler, özel günlerinizde size eşlik edecek harika seçimlerden biri olabilir. Aşağıdaki modellerden, hem günlük kullanımda hem de özel günleriniz için tüm kombinlerinize uyum sağlayacak bu parçayı tercih edebilirsiniz.

Klasik tek taş pırlanta yakut küpeler, yüksek karat oranlı iri taş kullanmayı sevenler için 6.14 Karat Pırlanta Yakut Küpe ideal seçimler arasında bulunur. Yüzük ve kolye modelleri ile set haline dönüştürebileceğiniz küpe, damla kesim yakutun pırlanta montür ile kraliyet mücevherlerini anımsatır. Klasiklerin dışına çıkmayı sevmeyen, geleneklerine bağlı asil bir görünüm oluşturmak isteyenlerin tercihi olabilir.

Küpelerde farklı tasarımları kullanmayı sevenlere hitap edecek Sonsuzluk Pırlanta Yakut Küpe sonsuza kadar sürecek tutkulu bir aşkı simgeler. İçinizdeki tutkuyu yansıtan ve sevginizin bir göstergesi olarak hediye edebileceğiniz küpe modelleri arasında yer alır.

Sade ve zarif görünümünden taviz vermeyenler için Tek Taş Oval Pırlanta Yakut Küpe modeli vazgeçilmez takı kombini tamamlayıcılarından biridir.

Sarkaçlı Pırlanta Yakut Küpe Modelleri

Hareket eden tasarımı ile sallantılı küpeler en çok beğeni toplayan küpe tasarımları arasına bulunur. Modern görünüm yakalamak isteyenler için ideal seçimlerdendir. Sarkaçlı küpeler, hareket edebilir olması sayesinde bir ışık oyunu oluşturur. Her adımınızda sizinle parlayan sarkaçlı küpeler dinamik ruh halinizi yansıtır.

Damla kesim yakut etrafına yerleştirilen baget kesim pırlantalar ve rose gold altının görsel şöleni Pırlanta Baget Yakut Küpe sarkaçlı modelinde açığa çıkar. Işıltınızı her hareketinizde sizinle birlikte etrafa yansıtan pırlanta yakut küpe modeli ile davetlerin göz kamaştıran detayı siz olabilirsiniz.

Altının kendini daha ışıltılı gösterdiği soğuk cilt tonları için beyaz altın sarkaçlı 0.91 Karat Pırlanta Yakut Küpe modeli şıklığınıza canlılık katar.

Beyaz altının yaprak desenleri oluşturduğu pırlanta montür eklemelerinin, emerald kesim yakuta eşlik ettiği 1.63 Karat Pırlanta Yakut Küpe modeli, rose gold dışında seçebileceğiniz alternatifler arasında yer alır.

Halka Pırlanta Yakut Küpe Modelleri

Halka pırlanta yakut küpe modelleri, yakut ve pırlanta taşlarıyla süslenmiş olarak sunulduğunda sofistike ve aynı zamanda modern bir görünüm sağlar. Lizay Pırlanta’nın klasik halka yakut küpeleri yeniden yorumladığı özgün tasarımları günlük kullanımda ve özel günlerde tercih edilebilir. İnce detaylarla işlenmiş ve göz alıcı pırlantalar ile süslenmiş yakut halka küpeler, takı koleksiyonunuzun vazgeçilmez parçalarından biri olabilir.

Rose altının yakut kırmızısının rengini ortaya çıkardığı 1.84 Karat Pırlanta Yakut Küpe modeli ile zamanzı bir şıklığa sahip olabilirsiniz.

Beyaz altın kullananların tercih edebileceği 1.15 Karat Pırlanta Yakut Küpe modeli, takılarınızla ışıldarken soğuk alt tonlu cildinizin de daha aydınlık görünmesini sağlar.

Pırlanta Yakut Küpe

Pırlanta yakut küpeler, tarih boyunca kraliyet aileleri ve soylular arasında kullanılan takılardandır. Bugün de asaletin ve seçkinliğin bir göstergesi olarak kullanılmaya devam eder.

Lizay Pırlanta’nın tasarımları, yakutun ihtişamını ve pırlantanın zarafetini bir araya getirerek mücevher koleksiyonunuza zarif bir dokunuş katmanıza olanak tanır. İster özel günlerde dikkat çekici bir parça arayın ister günlük stilinize zarafet katmak isteyin Lizay Pırlanta’nın pırlanta yakut küpeleri size hitap eden en mükemmel seçenekleri sunar. Siz de kendinize en uygun pırlanta yakut küpe modelini seçerek tarzınıza ışıltı katabilirsiniz.