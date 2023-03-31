0.46 Karat Pırlanta Trend Kolye T1629 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.84 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.14 Karat

Renk : W

Kesim : Oval



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.32 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu zarif ve incelikle tasarlanmış Pırlanta Trend Kolye, her durumda şıklığınızı tamamlayacak. Eşsiz tasarımı ve zarafetiyle dikkat çeken bu kolye, her kadının hayalindeki mücevher olabilir. Şimdi siz de bu benzersiz kolye ile şıklığınızı taçlandırın.