Altın Taşlı Beyaz Mineli Kuzey Yıldızı Plaka Kolye
Ürün Kodu : N136567
%0
158.712 TL
158.712 TL
PEŞİN FİYATINA 52.904 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Taşlı Beyaz Mineli Kuzey Yıldızı Plaka Kolye T9872
Altın, 14 Ayar, 16,23 gr
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Yol gösteren bir rehberin ışıltısını boynunuzda taşımaya hazırlanın. Beyaz minenin üzerine nakşedilen Kuzey Yıldızı, altının görkemiyle buluşarak size her anınızda eşlik edecek manevi bir güç sunuyor. Bu kolye, sadece bir mücevher değil; içsel ışığınızı yansıtan zamansız bir pusula.
Altın Taşlı Beyaz Mineli Kuzey Yıldızı Plaka Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 16.23 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Taşlı Beyaz Mineli Kuzey Yıldızı Plaka Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Sarı altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar sarı altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Taşlı Beyaz Mineli Kuzey Yıldızı Plaka Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- Altın kolye nasıl saklanmalı ki uzun yıllar ilk günkü parlaklığını korusun?
5- Her kullanım sonrası yumuşak bir takı beziyle silin; parfüm, ter ve kir kalıntılarını temizler. Diğer takılarla temas etmeyecek biçimde ayrı bölümlü mücevher kutusunda, güneş ışığı ve nemden uzak saklayın. Yılda en az bir kez yetkili kuyumcuda ultrasonik temizleme yaptırın.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Taşlı Beyaz Mineli Kuzey Yıldızı Plaka Kolye
PEŞİN FİYATINA 52.904 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
158.712 TL
158.712 TL
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