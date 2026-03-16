Altın Taşlı Beyaz Mineli Kuzey Yıldızı Plaka Kolye T9872 Altın, 14 Ayar, 16,23 gr



Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Yol gösteren bir rehberin ışıltısını boynunuzda taşımaya hazırlanın. Beyaz minenin üzerine nakşedilen Kuzey Yıldızı, altının görkemiyle buluşarak size her anınızda eşlik edecek manevi bir güç sunuyor. Bu kolye, sadece bir mücevher değil; içsel ışığınızı yansıtan zamansız bir pusula.