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PIRLANTA SAFİR YÜZÜK

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AZALAN FİYAT
Ürün Kodu :  DR196172
0.43 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.43 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
18.835 TL
18.835 TL
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6.278 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR196175
0.48 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.48 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
19.378 TL
19.378 TL
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6.459 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR196181
0.29 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.29 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
20.362 TL
20.362 TL
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6.787 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR196184
0.43 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.43 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
29.976 TL
29.976 TL
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9.992 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR197217
0.69 Karat Pırlanta Safir Kelebek Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.69 Karat Pırlanta Safir Kelebek Yüzük
%0
50.890 TL
50.890 TL
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16.963 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR196017
0.77 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.77 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
56.146 TL
56.146 TL
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18.715 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR196442
0.75 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.75 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
76.550 TL
76.550 TL
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25.517 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR195992
1.38 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
1.38 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
71.078 TL
71.078 TL
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23.693 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR196311
3.26 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
3.26 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
246.845 TL
246.845 TL
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82.282 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR196169
0.40 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.40 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
26.544 TL
26.544 TL
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8.848 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR196971
0.59 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.59 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
34.200 TL
34.200 TL
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11.400 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR197218
0.56 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.56 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
43.152 TL
43.152 TL
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14.384 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR159065
0.56 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Çiçek Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.56 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Çiçek Yüzük
%0
29.736 TL
29.736 TL
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9.912 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR40865
0.92 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.92 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
49.728 TL
49.728 TL
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16.576 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR157212
0.81 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Safir Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.81 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Safir Trend Yüzük
%0
59.904 TL
59.904 TL
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19.968 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR71822
0.22 Karat Pırlanta Baget Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.22 Karat Pırlanta Baget Safir Yüzük
%0
23.088 TL
23.088 TL
Sepete Ekle
7.696 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR197226
0.98 Karat Pırlanta Pembe Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.98 Karat Pırlanta Pembe Safir Yüzük
%0
31.579 TL
31.579 TL
Sepete Ekle
10.526 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR196315
4.08 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
4.08 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
380.486 TL
380.486 TL
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126.829 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR196312
6.53 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
6.53 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
571.771 TL
571.771 TL
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190.590 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR181745
0.72 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.72 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
39.696 TL
39.696 TL
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13.232 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR144432
1.25 Karat Pırlanta Safir Oval Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.25 Karat Pırlanta Safir Oval Yüzük
%0
44.448 TL
44.448 TL
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14.816 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR182492
0.47 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.47 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
40.200 TL
40.200 TL
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13.400 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR69199
0.79 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.79 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
44.520 TL
44.520 TL
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14.840 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR167441
0.94 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.94 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
32.832 TL
32.832 TL
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10.944 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR123442
2.23 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
2.23 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
63.408 TL
63.408 TL
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21.136 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR177808
0.85 Karat Pırlanta Elmas Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.85 Karat Pırlanta Elmas Safir Yüzük
%0
22.896 TL
22.896 TL
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7.632 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR57230
0.66 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.66 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
50.856 TL
50.856 TL
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16.952 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR159576
0.91 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.91 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
34.080 TL
34.080 TL
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11.360 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR157269
0.39 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.39 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
21.768 TL
21.768 TL
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7.256 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR110949
1.08 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.08 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
43.584 TL
43.584 TL
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14.528 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR165716
0.94 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.94 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
45.840 TL
45.840 TL
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15.280 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR165523
1.15 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.15 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
48.360 TL
48.360 TL
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16.120 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR133211
0.70 Karat Pırlanta Kalp Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.70 Karat Pırlanta Kalp Safir Yüzük
%0
79.800 TL
79.800 TL
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26.600 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR159839
3.99 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
3.99 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
248.256 TL
248.256 TL
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82.752 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR132538
1.01 Karat Pırlanta Safir Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.01 Karat Pırlanta Safir Trend Yüzük
%0
140.592 TL
140.592 TL
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46.864 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR76469
0.33 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.33 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
45.096 TL
45.096 TL
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15.032 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR85553
1.30 Karat Pırlanta Damla Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.30 Karat Pırlanta Damla Safir Yüzük
%0
93.216 TL
93.216 TL
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31.072 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR170243
0.96 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.96 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
56.976 TL
56.976 TL
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18.992 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR172468
1.04 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.04 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
56.544 TL
56.544 TL
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18.848 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR162503
2.12 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
2.12 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
34.920 TL
34.920 TL
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11.640 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR64334
0.39 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.39 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
48.384 TL
48.384 TL
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16.128 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR105919
0.36 Karat Pırlanta Damla Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.36 Karat Pırlanta Damla Safir Yüzük
%0
24.648 TL
24.648 TL
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8.216 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR80984
0.84 Karat Pırlanta Damla Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.84 Karat Pırlanta Damla Safir Yüzük
%0
38.256 TL
38.256 TL
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12.752 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR143312
4.76 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
4.76 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
87.240 TL
87.240 TL
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29.080 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR46720
0.64 Karat Pırlanta Damla Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.64 Karat Pırlanta Damla Safir Yüzük
%0
47.328 TL
47.328 TL
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15.776 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR143035
2.56 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
2.56 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
41.112 TL
41.112 TL
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13.704 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR137972
1.80 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.80 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
107.400 TL
107.400 TL
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35.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR119209
1.28 Karat Pırlanta Damla Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.28 Karat Pırlanta Damla Safir Yüzük
%0
91.440 TL
91.440 TL
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30.480 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR146434
0.71 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.71 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
37.584 TL
37.584 TL
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12.528 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR80580
1.86 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.86 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
24.888 TL
24.888 TL
Sepete Ekle
8.296 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR152302
1.61 Karat Pırlanta Damla Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.61 Karat Pırlanta Damla Safir Yüzük
%0
35.376 TL
35.376 TL
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11.792 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR127605
0.46 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.46 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
24.624 TL
24.624 TL
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8.208 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR57749
1.15 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.15 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
40.968 TL
40.968 TL
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13.656 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR64333
0.25 Karat Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.25 Karat Safir Yüzük
%0
23.184 TL
23.184 TL
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7.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR97467
5.21 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
5.21 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
288.600 TL
288.600 TL
Sepete Ekle
96.200 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR152517
0.35 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.35 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
14.136 TL
14.136 TL
Sepete Ekle
4.712 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR114841
0.83 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.83 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
41.904 TL
41.904 TL
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13.968 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR158845
0.57 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.57 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
29.736 TL
29.736 TL
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9.912 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR167890
1.26 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.26 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
55.704 TL
55.704 TL
Sepete Ekle
18.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR69250
0.61 Karat Pırlanta Baget Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.61 Karat Pırlanta Baget Safir Yüzük
%0
45.672 TL
45.672 TL
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15.224 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR11308
0.34 Karat Pırlanta Damla Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.34 Karat Pırlanta Damla Safir Yüzük
%0
45.096 TL
45.096 TL
Sepete Ekle
15.032 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR67177
1.46 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.46 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
25.320 TL
25.320 TL
Sepete Ekle
8.440 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR09917
0.43 Karat Pırlanta Damla Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.43 Karat Pırlanta Damla Safir Yüzük
%0
40.008 TL
40.008 TL
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13.336 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR139644
1.12 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.12 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
39.408 TL
39.408 TL
Sepete Ekle
13.136 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR17391
1.07 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.07 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
60.456 TL
60.456 TL
Sepete Ekle
20.152 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR16715
0.58 Karat Safir Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.58 Karat Safir Tektaş Yüzük
%0
59.568 TL
59.568 TL
Sepete Ekle
19.856 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR138488
4.41 Karat Pırlanta Damla Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
4.41 Karat Pırlanta Damla Safir Yüzük
%0
90.792 TL
90.792 TL
Sepete Ekle
30.264 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR101697
2.27 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
2.27 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
65.736 TL
65.736 TL
Sepete Ekle
21.912 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR136420
0.31 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.31 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
36.888 TL
36.888 TL
Sepete Ekle
12.296 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124059
0.89 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.89 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
53.376 TL
53.376 TL
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17.792 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR175039
1.11 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.11 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
45.864 TL
45.864 TL
Sepete Ekle
15.288 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR146871
2.27 Karat Pırlanta Oval Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
2.27 Karat Pırlanta Oval Safir Yüzük
%0
44.760 TL
44.760 TL
Sepete Ekle
14.920 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124664
0.85 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.85 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
43.128 TL
43.128 TL
Sepete Ekle
14.376 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR88086
0.84 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.84 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
39.192 TL
39.192 TL
Sepete Ekle
13.064 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR128760
1.92 Karat Pırlanta Oval Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.92 Karat Pırlanta Oval Safir Yüzük
%0
58.056 TL
58.056 TL
Sepete Ekle
19.352 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR147871
0.54 Karat Pırlanta Tektaş Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.54 Karat Pırlanta Tektaş Safir Yüzük
%0
55.176 TL
55.176 TL
Sepete Ekle
18.392 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR14490
2.13 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
2.13 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
78.048 TL
78.048 TL
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26.016 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151593
0.69 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.69 Karat Pırlanta Safir Yüzük
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39.312 TL
39.312 TL
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13.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151593-G
0.69 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.69 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
39.312 TL
39.312 TL
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13.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR169276
2.19 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
2.19 Karat Pırlanta Safir Yüzük
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56.112 TL
56.112 TL
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18.704 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR133592
2.07 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
2.07 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Trend Yüzük
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151.776 TL
151.776 TL
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50.592 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR116453
8.09 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
8.09 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Trend Yüzük
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285.408 TL
285.408 TL
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95.136 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR142465
2.71 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
2.71 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Trend Yüzük
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136.320 TL
136.320 TL
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45.440 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR191420
0.18 Karat Safir Tasarım Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.18 Karat Safir Tasarım Yüzük
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24.197 TL
24.197 TL
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8.066 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR195503
2.45 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
2.45 Karat Pırlanta Safir Yüzük
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249.310 TL
249.310 TL
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83.103 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR195708
2.34 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
2.34 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
219.104 TL
219.104 TL
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73.035 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR191293
1.95 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
1.95 Karat Pırlanta Safir Yüzük
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77.760 TL
77.760 TL
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25.920 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR100995
2.02 Karat Pırlanta Baget Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
2.02 Karat Pırlanta Baget Safir Yüzük
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73.800 TL
73.800 TL
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24.600 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR136820
0.41 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.41 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
46.704 TL
46.704 TL
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15.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR16247
2.71 Karat Safir Beştaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
2.71 Karat Safir Beştaş Yüzük
%0
98.664 TL
98.664 TL
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32.888 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR179618
0.71 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.71 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
29.904 TL
29.904 TL
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9.968 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR100975
4.16 Karat Pırlanta Baget Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
4.16 Karat Pırlanta Baget Safir Yüzük
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99.624 TL
99.624 TL
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33.208 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR92668
0.59 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.59 Karat Pırlanta Safir Yüzük
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20.640 TL
20.640 TL
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6.880 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR159067
0.56 Karat Pırlanta Pembe Safir Çiçek Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.56 Karat Pırlanta Pembe Safir Çiçek Yüzük
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29.568 TL
29.568 TL
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9.856 TL x 3 Taksit

Safir pırlanta yüzük yelpazesiyle kadınlara daha fazla şıklık kazandıran Lizay Pırlanta, seçkin ürünleri ve birbirinden göz alıcı tasarımlarıyla görenleri büyülemeye devam ediyor. Işıltısıyla göz kamaştıran safir taşını çevreleyen pırlanta taşlarıyla donatılmış olan yüzükler, beyaz altın ya da gold altın üzerinde etkileyici bir duruş sergiliyor. Sadakati ve özgürlüğü sembolize eden safir taşı, Lizay Pırlanta ile yepyeni anlamlar kazanıyor. Özenle işlenmiş olan safir ve pırlanta taşları, ışıltısıyla tüm dikkatleri üzerinize toplamanıza ortam hazırlıyor.

Pırlanta Safir Yüzük: Özgürlüğe Uzanan Yolculuk

Lizay Pırlanta, safir yüzük modelleriyle özgürlüğe uzanan eşsiz bir yolculuğa çıkmanızı sağlıyor. Tektaş pırlantalı safir yüzükler, beştaş safir yüzükler ve safir taşının etrafını çevreleyen pırlantalı yüzüklerle zarafet getiriyor. Işıltısıyla göz kamaştıran safir taşlı ve pırlantalı yüzükleri diğer takılarınızla birlikte kullanabilir, davetlerde, özel günlerde ve diğer tüm özel etkinliklerinizde oldukça şık görünebilirsiniz. Işıl ışıl parlayan safir taşlı yüzükler aynı zamanda anlamlı bir hediye olma özelliği de taşıyor. Siz de safir taşının güzelliğini sevdiklerinizle paylaşabilir, sadakatin simgesi olan safir taşıyla anlamlı bir hediye verebilirsiniz.

Safir yüzük modelleri, karat değerleri de yüksek olan modellerden oluşuyor. Pırlantalı safir yüzüğünüzü satın almadan önce pırlanta karat değerini kontrol edebilir, yüzüğünüzün iç yazısını ve beden ölçülerini işaretleyerek kendinize harika bir armağan satın alabilirsiniz. 20.16 karata dek uzanan özel yüzükleri değerlendirebilir, 14 ayar, 22 ayar altın üzerine işlenen safirle çok şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Altın, pırlanta ve safirin bileşiminden ortaya çıkan bu benzersiz şıklığı bulunduğunuz her alana taşıyabilir, zarafetinizi safirle süsleyebilirsiniz. Safir taşının çok sayıda eşsiz özelliği de bulunuyor. Zihni ve hafızayı güçlendirdiği düşünülen safir taşı sevgi bağlarını güçlendirebiliyor. Bununla birlikte özgürlük, aşk gibi kavramlar için de şans getiren bir taş olduğu biliniyor. Siz de safirin mucizevi etkileriyle tanışabilir, hayatınızdaki en değerli kişiye safir hediye edebilir, mutluluğunuzu paylaşabilirsiniz.

Safir Pırlanta Yüzük: Mutluluğa Açılan Kapı

Safir pırlanta yüzük modelleri, kadınlara seçkin bir stil oluşturmanın kapılarını açıyor. Pırlantalı safir taşlarıyla süslenen benzersiz tasarımlar arasında ince bir şekilde dizayn edilmiş modellere de yer veriliyor. Safir taşının yan kısımları küçük sıralı pırlanta taşlarıyla süslenirken orta bölümlerde daha iri safir taşları bulunuyor. Zevkinize en çok uyan safir taşlı pırlanta yüzüğünüzü dilediğiniz gibi kombinleyebilir, farklı takılarla bir arada kullanabilirsiniz. Damla şeklinde, oval, kare ya da çiçek şeklinde satışa sunulan safir taşlı pırlanta yüzük modellerini, özel gün ve gecelerde kullanabilir, günlük kullanım için de tercih edebilirsiniz. Sarmal, kare sarmal, tektaş ya da beştaş safir yüzükleri, diğer yüzüklerle birlikte kullanabilir, şans yüzüğü olarak da değerlendirerek oldukça şık bir görünüm kazanabilirsiniz. Sadakati simgeleyen safir taşlı pırlanta yüzük çeşitlerini anlamlı bir hediye olarak da verebilirsiniz.

Siz de Lizay Pırlanta’da satışa sunulan yüzük modellerini safir taşlı pırlantalarla eşleştirebilir, dilerseniz safir taşlı pırlanta küpe ve kolyelerle de set hâline getirebilirsiniz. Hemen sipariş oluşturarak safir taşlı yüzüklere günler içerisinde sahip olabilir, Lizay Pırlanta şıklığına siz de kavuşabilirsiniz. Ürünleri sepete ekleyerek ve ölçülerini girerek anlık siparişinizi oluşturabilir, hızlı ve güvenli kargolar aracılığıyla siparişinize hemen ulaşabilirsiniz. Anneler Günü, Sevgililer Günü gibi özel günler için gerçekleştirdiğiniz siparişlerinizde aynı gün kargo seçeneğini kullanabilir, özel indirimlerden de faydalanabilirsiniz. Siz de hemen sepete ekleme yapabilir, alışverişinizi hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Sorularınız için Lizay Pırlanta ile iletişime geçebilir, hızlı cevap alarak sipariş sürecinizi en iyi şekilde yönetebilirsiniz.

Safir Yüzük Bakımı Nasıl Yapılır?

Safir yüzükler, pırlanta taşlarla bezendiği için hem pırlanta bakımı hem de safir taşı bakımı için iki ayrı metoda uymanız gerekiyor. Safir taşlı yüzüklerin maden kısmı da bulunduğu için ürünleri nemli ve yumuşak bezler yardımıyla silmeniz öneriliyor. Safir taşlı yüzük ve takılarınızı aşağıdaki unsurlara uyarak temizleyebilir, saklama koşullarına da göz atabilirsiniz.

  • Lizay Pırlanta’da bulunan mücevher kutusu seçeneklerini satın alarak mücevherlerinizi özel bir alanda muhafaza edebilirsiniz.

  • Safir taşlı yüzükleri fırçalama gibi çeşitli hasar verici etkenlerden koruyabilir, düzenli olarak temizlik yapabilirsiniz.

  • Nemli bezle çıkmayacak kadar kötü olan kirlenme durumlarında ılık su ve doğal sabun yardımıyla elinizde yıkayıp kurulayabilirsiniz.

  • Safir taşlı yüzüklerinizi kimyasallardan uzak tutabilir, daha fazla zarar görmesini engelleyebilirsiniz.

  • Safir taşlı yüzüklerinizi diğer takılarınızdan koruyabilir, sürtünme sebebiyle meydana gelecek olan çizilmeleri önleyebilirsiniz.

  • Safir taşı yapısı gereği sert taşlar arasında bulunuyor. Sert bir taş olduğu için elde yıkamaya uygun bir taş olma özelliği sunuyor. Safir taşını sabun ve ılık suyla yıkarken elinizle ovalama yapmanız yeterli olabiliyor.

  • Safir taşlı yüzüklerinizin pırlanta taşlarında düşme olması durumunda profesyonel yardım almanız gerekiyor. Gerçek profesyonel bir yardım almak için Lizay Pırlanta ile iletişime geçebilirsiniz. Ürünleri garantili olarak satışa sunan Lizay Pırlanta ile görüşerek garanti süreci hakkında bilgi alabilirsiniz.

Pırlanta Safir Yüzükler Günlük Kullanıma Uygun Mu?
Pırlanta safir yüzükler, tasarımına bağlı olarak günlük kullanıma uygun olabilir. Özellikle sade ve zarif tasarımlar, günlük kullanımda rahatlıkla takılabilir. Ancak, safir taşları genellikle dikkat çekici ve şık olduğundan, daha çok özel günlerde tercih edilmektedir. Yine de, minimal tasarımlar tercih edildiğinde, günlük kombinlerle uyumlu olabilir.
Pırlanta Safir Yüzükler Trend Tasarımlar Neler?
Pırlanta safir yüzüklerde en trend tasarımlar arasında, safirin merkezi taş olarak kullanıldığı klasik tasarımlar öne çıkmaktadır. Ayrıca, halo tasarımlar, yani safir taşının etrafını pırlantaların çevrelediği modeller de oldukça popülerdir. Geometrik tasarımlar, karmaşık yüzükler ve vintage tarzı pırlanta safir yüzükler de günümüzde trend olan diğer seçeneklerdir.
Pırlanta Safir Yüzükler Nasıl Kombinlenir?
Pırlanta safir yüzükler, sade ve şık takılarla mükemmel bir şekilde kombinlenebilir. İnce altın veya platin bilezikler ve pırlanta küpelerle uyum sağlar. Ayrıca, safirin yeşil, mavi veya beyaz tonlarıyla uyumlu doğal taşlardan yapılmış takılarla da kombinlenebilir. Zarif bir görünüm için safir yüzükle minimalist diğer takılar tercih edilebilir.
Pırlanta Safir Yüzükler Hediye Olarak Tercih Edilir mi?
Pırlanta safir yüzükler hediye olarak mükemmel bir tercihtir. Safir taşı, sadakati, saflığı ve aşkı simgeler, bu yüzden özel günlerde anlamlı bir hediye olabilir. Özellikle yıldönümü, nişan veya doğum günü gibi özel günlerde hediye olarak tercih edilir. Safir, nadir ve değerli bir taş olduğu için hediye sahibine şıklık ve zarafet katacaktır.
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