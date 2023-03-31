0.31 Karat Pırlanta Baget Yüzük T559 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.14 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.05 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.03 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.16 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta baget yüzük, zarif ve estetik şıklığıyla dikkat çeken bir mücevherdir. Bu şık yüzük, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve herkesin ilgisini çekecektir. Eşsiz tasarımı ve yüksek kalitesiyle öne çıkan bu pırlanta yüzük, tarzınızı ifade etmenin mükemmel bir yoludur. Kendinizi özel hissetmek ve zarafetinizi vurgulamak için bu yüzüğü tercih edebilirsiniz.