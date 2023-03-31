Altın Kelebek Taşlı Küpe T1965 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.61 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın estetik güzellik ifadesiyle tasarladığı altın küpe modelleri, sanat ile buluşuyor. İnce işçilik ve detaylara verilen önem, her bir tasarımı benzersiz kılıyor. Estetik anlayışıyla öne çıkan Lizay Pırlanta, her kadının tarzına uygun altın küpe modelleri sunuyor. Siz de estetik güzelliği ifade eden bu şık tasarımlarla kendinizi özel hissedin.